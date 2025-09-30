Як змінилися ціни на бензин та дизель за вересень: дані по АЗС в Україні

Фото: бензин і дизель трохи подешевшали за вересень 2025 року (Getty Images)

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні майже не змінилися у вересні 2025 року. Ціни стабільні третій місяць поспіль після стрибка в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на 30 вересня 2025 року на бензин А-95 становлять 58,71 гривні за літр (-0,13 гривні за місяць), на дизельне паливо 55,86 гривні за літр (-0,12 гривні), на автогаз 34,31 гривні за літр (-0,12 гривні).

Ціни на АЗС 30 вересня

Причини зміни цін Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. Ціни на нафту марки Brent за вересень майже не змінилися - 67,5 доларів за барель. Також на ціну палива впливає курс долара. За місяць він зріс лише на 5 копійок до 41,31 грн/долар на 30 вересня.