Як змінилися ціни на бензин та дизель за вересень: дані по АЗС в Україні

Україна, Вівторок 30 вересня 2025 13:44
UA EN RU
Як змінилися ціни на бензин та дизель за вересень: дані по АЗС в Україні Фото: бензин і дизель трохи подешевшали за вересень 2025 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні майже не змінилися у вересні 2025 року. Ціни стабільні третій місяць поспіль після стрибка в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на 30 вересня 2025 року на бензин А-95 становлять 58,71 гривні за літр (-0,13 гривні за місяць), на дизельне паливо 55,86 гривні за літр (-0,12 гривні), на автогаз 34,31 гривні за літр (-0,12 гривні).
Як змінилися ціни на бензин та дизель за вересень: дані по АЗС в Україні

Ціни на АЗС 30 вересня
Як змінилися ціни на бензин та дизель за вересень: дані по АЗС в Україні

Причини зміни цін

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. Ціни на нафту марки Brent за вересень майже не змінилися - 67,5 доларів за барель.

Також на ціну палива впливає курс долара. За місяць він зріс лише на 5 копійок до 41,31 грн/долар на 30 вересня.

Прогноз ціни

НБУ не очікує істотних змін ціни палива до кінця року. За підсумком воно зросте менш ніж на 10%. У середньострокові прогнози НБУ закладено бічний тренд цін на нафту, у зв'язку з чим ціни також будуть стабільними.

У червні ціни на бензин і дизель в Україні різко зросли через стрибок нафти у зв'язку з війною проти Ірану. У липні ціни майже не змінилися.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор Центру "Психея" Геннадій Рябцев, трейдери протягом літа ігнорували всі об'єктивні чинники, які давали б змогу знижувати ціни, і тримали їх завищеними на 4-5 гривень.

Рябцев прогнозує, що восени основними факторами для ціноутворення залишаться світові котирування нафтопродуктів і курс гривні.

Щодо напрямку руху цін, експерт сумнівів не має: "У бік зростання, звісно, тому що, на жаль, не можна сподіватися, що курс національної валюти наприкінці року зміцниться. Скоріше за все, ми матимемо ослаблення курсу до кінця року".

