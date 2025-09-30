Как изменились цены на бензин и дизель за сентябрь: данные по АЗС в Украине
Розничные цены на бензин и дизель в Украине почти не изменились в сентябре 2025 года. Цены стабильны третий месяц подряд после скачка в июне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на 30 сентября 2025 года на бензин А-95 составляют 58,71 гривен за литр (-0,13 гривен за месяц), на дизельное топливо 55,86 гривен за литр (-0,12 гривен), на автогаз 34,31 гривен за литр (-0,12 гривен).
Причины изменения цен
Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Цены на нефть марки Brent за сентябрь почти не изменились - 67,5 долларов за баррель.
Также на цену топлива влияет курс доллара. За месяц он вырос всего на 5 копеек до 41,31 грн/доллар на 30 сентября.
Прогноз цены
НБУ не ожидает существенных изменений цены топлива до конца года. По итогу оно вырастет менее чем на 10%. В среднесрочные прогнозы НБУ заложен боковой тренд цен на нефть, в связи цены также будут стабильными.
В июне цены на бензин и дизель в Украине резко выросли из-за скачка нефти в связи с войной против Ирана. В июле цены почти не изменились.
Как отметил в комментарии РБК-Украина директор Центра "Психея" Геннадий Рябцев, трейдеры в течение лета игнорировали все объективные факторы, которые позволяли бы снижать цены, и держали их завышенными на 4-5 гривен.
Рябцев прогнозирует, что осенью основными факторами для ценообразования останутся мировые котировки нефтепродуктов и курс гривны.
Относительно направления движения цен, эксперт сомнений не имеет: "В сторону роста, конечно, потому что, к сожалению, нельзя надеяться, что курс национальной валюты в конце года укрепится. Скорее всего, мы будем иметь ослабление курса до конца года".