Как изменились цены на бензин и дизель за сентябрь: данные по АЗС в Украине

Фото: бензин и дизель немного подешевели за сентябрь 2025 года (Getty Images)

Розничные цены на бензин и дизель в Украине почти не изменились в сентябре 2025 года. Цены стабильны третий месяц подряд после скачка в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на 30 сентября 2025 года на бензин А-95 составляют 58,71 гривен за литр (-0,13 гривен за месяц), на дизельное топливо 55,86 гривен за литр (-0,12 гривен), на автогаз 34,31 гривен за литр (-0,12 гривен).

Цены на АЗС 30 сентября

Причины изменения цен Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Цены на нефть марки Brent за сентябрь почти не изменились - 67,5 долларов за баррель. Также на цену топлива влияет курс доллара. За месяц он вырос всего на 5 копеек до 41,31 грн/доллар на 30 сентября.