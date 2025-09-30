ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Как изменились цены на бензин и дизель за сентябрь: данные по АЗС в Украине

Украина, Вторник 30 сентября 2025 13:44
UA EN RU
Как изменились цены на бензин и дизель за сентябрь: данные по АЗС в Украине Фото: бензин и дизель немного подешевели за сентябрь 2025 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизель в Украине почти не изменились в сентябре 2025 года. Цены стабильны третий месяц подряд после скачка в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на 30 сентября 2025 года на бензин А-95 составляют 58,71 гривен за литр (-0,13 гривен за месяц), на дизельное топливо 55,86 гривен за литр (-0,12 гривен), на автогаз 34,31 гривен за литр (-0,12 гривен).
Как изменились цены на бензин и дизель за сентябрь: данные по АЗС в Украине

Цены на АЗС 30 сентября
Как изменились цены на бензин и дизель за сентябрь: данные по АЗС в Украине

Причины изменения цен

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Цены на нефть марки Brent за сентябрь почти не изменились - 67,5 долларов за баррель.

Также на цену топлива влияет курс доллара. За месяц он вырос всего на 5 копеек до 41,31 грн/доллар на 30 сентября.

Прогноз цены

НБУ не ожидает существенных изменений цены топлива до конца года. По итогу оно вырастет менее чем на 10%. В среднесрочные прогнозы НБУ заложен боковой тренд цен на нефть, в связи цены также будут стабильными.

В июне цены на бензин и дизель в Украине резко выросли из-за скачка нефти в связи с войной против Ирана. В июле цены почти не изменились.

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор Центра "Психея" Геннадий Рябцев, трейдеры в течение лета игнорировали все объективные факторы, которые позволяли бы снижать цены, и держали их завышенными на 4-5 гривен.

Рябцев прогнозирует, что осенью основными факторами для ценообразования останутся мировые котировки нефтепродуктов и курс гривны.

Относительно направления движения цен, эксперт сомнений не имеет: "В сторону роста, конечно, потому что, к сожалению, нельзя надеяться, что курс национальной валюты в конце года укрепится. Скорее всего, мы будем иметь ослабление курса до конца года".

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗС Цены на бензин
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен