Як змінилися ціни на бензин і дизель за серпень: дані по АЗС в Україні

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні майже не змінилися в серпні 2025 року. Ціни стабільні другий місяць поспіль після стрибка в червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни серпня 2025 року на бензин А-95 становлять 58,84 гривні за літр (-0,11 гривні за місяць), на дизельне пальне 55,98 гривні за літр (-0,09 гривні), на автогаз 34,43 гривні за літр (-0,02 гривні).
Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. Ціни на нафту марки Brent за серпень впали на 5% до 68 доларів за барель.
Також на ціну палива впливає курс долара. За місяць він упав на 50 копійок до 41,26 грн/долар на 29 серпня.
НБУ не очікує істотних змін ціни палива до кінця року. За підсумком воно зросте менш ніж на 10%. У середньострокові прогнози НБУ закладено бічний тренд цін на нафту, у зв'язку з чим ціни також будуть стабільними.
У червні ціни на бензин і дизель в Україні різко зросли через стрибок нафти у зв'язку з війною проти Ірану. У липні ціни майже не змінилися.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор Центру "Психея" Геннадій Рябцев, трейдери протягом літа ігнорували всі об'єктивні чинники, які давали б змогу знижувати ціни, і тримали їх завищеними на 4-5 гривень.
Рябцев прогнозує, що восени основними факторами для ціноутворення залишаться світові котирування нафтопродуктів і курс гривні.
Щодо напрямку руху цін, експерт сумнівів не має: "У бік зростання, звісно, тому що, на жаль, не можна сподіватися, що курс національної валюти наприкінці року зміцниться. Скоріше за все, ми матимемо ослаблення курсу до кінця року".