Как изменились цены на бензин и дизель за август: данные по АЗС в Украине

По данным мониторинга, средние розничные цены августа 2025 года на бензин А-95 составляют 58,84 гривен за литр (-0,11 гривен за месяц), на дизельное топливо 55,98 гривен за литр (-0,09 гривен), на автогаз 34,43 гривен за литр (-0,02 гривен).



Цены на АЗС 29 августа



Причины изменения цен

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Цены на нефть марки Brent за август упали на 5% до 68 долларов за баррель.

Также на цену топлива влияет курс доллара. За месяц он упал на 50 копеек до 41,26 грн/доллар на 29 августа.