Як Зеленський пояснив Федорову відмову призначити його міністром оборони: деталі від джерел

Президент, як відомо, готовий був запропонувати Федорову інші посади.

"А якщо бракує загального "візіонерства" процесу, то його Федоров міг би забезпечити, наприклад, на посаді того ж віцепрем’єра, міністерський портфель для цього не обов’язковий", - повідомили джерела слова Зеленського.

При цьому співрозмовник з оточення Федорова прокоментував пропозицію глави держави щодо інших вакансій екс-міністру оборони. Він стверджує - так система не працює.

"Віцепрем’єр не може впливати на ситуацію. Коли ти міністр, ти підписуєш документи, ти формуєш команду під певні завдання. А коли не всередині команди, ти перестаєш бути частиною цієї системи", – заявило джерело з оточення екс-міністра оборони.

Наразі питання повернення Федорова на пост очільника оборонного відомства навряд-чи актуальне, йдеться в матеріалі, оскільки Зеленський чітко бачить на цьому місці Євгена Хмару.