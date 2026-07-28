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Як Зеленський пояснив Федорову відмову призначити його міністром оборони: деталі від джерел

09:21 28.07.2026 Вт
2 хв
Співрозмовник РБК-Україна повідомив - Федорову пропонували інші посади, щоб погасити вуличні протести
aimg Мілан Лєліч aimg Юлія Маловічко
Фото: Володимир Зеленський та Михайло Федоров (Володимир Зеленський Facebook)

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому відмовив Михайлу Федорову у призначенні його на пост глави Міноборони повторно, після відставки уряду. За його словами, команда екс-глави оборонного відомства лишилась на місцях, тому вона продовжить почате.

Президент, як відомо, готовий був запропонувати Федорову інші посади.

"А якщо бракує загального "візіонерства" процесу, то його Федоров міг би забезпечити, наприклад, на посаді того ж віцепрем’єра, міністерський портфель для цього не обов’язковий", - повідомили джерела слова Зеленського.

При цьому співрозмовник з оточення Федорова прокоментував пропозицію глави держави щодо інших вакансій екс-міністру оборони. Він стверджує - так система не працює.

"Віцепрем’єр не може впливати на ситуацію. Коли ти міністр, ти підписуєш документи, ти формуєш команду під певні завдання. А коли не всередині команди, ти перестаєш бути частиною цієї системи", – заявило джерело з оточення екс-міністра оборони.

Наразі питання повернення Федорова на пост очільника оборонного відомства навряд-чи актуальне, йдеться в матеріалі, оскільки Зеленський чітко бачить на цьому місці Євгена Хмару.

Відставка Михайла Федорова

Під час глобального перезавантаження Кабміну змінився і голова Міноборони - Михайло Федоров покинув посаду, його місце зайняв Євген Хмара - екс-глава СБУ.

З боку влади серед пояснень відставці Федорова, зокрема, відстуність координації рішень з командуванням Збройних Сил та Олександром Сирським зокрема, який теж нещодавно покинув посаду головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо - відхід Федорова з Міноборони спровокував народні протести в Україні: чиновника підтримували як цивільні, так і військові, апелюючи на його успіхи під час виконання службови обов'язків.

А саме до "перемог" Михайла Федорова відносять, перш за все, успішні та регулярні діпстрайки на території Росії; інновації на полі бою - залучення роботизованих систем на фронт, постачання різноманітних дронів, тощо.

Сам екс-глава Міноборони оцінив свою роботу на посаді міністра оборонного відомства та розповів раніше, що йому вдалось зробити, а що - не вдалось.

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Володимир ЗеленськийМихайло Федоров