Как Зеленский объяснил отказ Федорову назначить его министром обороны: детали от источников

Президент, как известно, готов был предложить Федорову другие должности.

"А если не хватает общего "визионерства" процесса, то его Федоров мог бы обеспечить, например, в должности того же вице-премьера, министерский портфель для этого не обязателен", - сообщили источники слова Зеленского.

При этом собеседник из окружения Федорова прокомментировал предложение главы государства по другим вакансиям экс-министру обороны. Он утверждает – так система не работает.

"Вицепремьер не может влиять на ситуацию. Когда ты министр, ты подписываешь документы, ты формируешь команду под определенные задачи. А когда не внутри команды, ты перестаешь быть частью этой системы", – заявил источник из окружения экс-министра обороны.

В настоящее время вопрос возвращения Федорова на пост главы оборонного ведомства вряд ли актуален, говорится в материале, поскольку Зеленский отчетливо видит на этом месте Евгения Хмару.