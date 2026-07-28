Як Зеленський пояснив Федорову відмову призначити його міністром оборони: деталі від джерел

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому відмовив Михайлу Федорову у призначенні його на пост глави Міноборони повторно, після відставки уряду. За його словами, команда екс-глави оборонного відомства лишилась на місцях, тому вона продовжить почате.

Президент, як відомо, готовий був запропонувати Федорову інші посади.

"А якщо бракує загального "візіонерства" процесу, то його Федоров міг би забезпечити, наприклад, на посаді того ж віцепрем’єра, міністерський портфель для цього не обов’язковий", - повідомили джерела слова Зеленського.

При цьому співрозмовник з оточення Федорова прокоментував пропозицію глави держави щодо інших вакансій екс-міністру оборони. Він стверджує - так система не працює.

"Віцепрем’єр не може впливати на ситуацію. Коли ти міністр, ти підписуєш документи, ти формуєш команду під певні завдання. А коли не всередині команди, ти перестаєш бути частиною цієї системи", – заявило джерело з оточення екс-міністра оборони.

Наразі питання повернення Федорова на пост очільника оборонного відомства навряд-чи актуальне, йдеться в матеріалі, оскільки Зеленський чітко бачить на цьому місці Євгена Хмару.