Як Зеленський пояснив Федорову відмову призначити його міністром оборони: деталі від джерел
Президент Володимир Зеленський пояснив, чому відмовив Михайлу Федорову у призначенні його на пост глави Міноборони повторно, після відставки уряду. За його словами, команда екс-глави оборонного відомства лишилась на місцях, тому вона продовжить почате.
Про це РБК-Україна повідомили обізнані джерела, йдеться в матеріалі "Переполох на Банковій. Як Зеленський обрав Драпатого і чи піде Федоров у політику".
Президент, як відомо, готовий був запропонувати Федорову інші посади.
"А якщо бракує загального "візіонерства" процесу, то його Федоров міг би забезпечити, наприклад, на посаді того ж віцепрем’єра, міністерський портфель для цього не обов’язковий", - повідомили джерела слова Зеленського.
При цьому співрозмовник з оточення Федорова прокоментував пропозицію глави держави щодо інших вакансій екс-міністру оборони. Він стверджує - так система не працює.
"Віцепрем’єр не може впливати на ситуацію. Коли ти міністр, ти підписуєш документи, ти формуєш команду під певні завдання. А коли не всередині команди, ти перестаєш бути частиною цієї системи", – заявило джерело з оточення екс-міністра оборони.
Наразі питання повернення Федорова на пост очільника оборонного відомства навряд-чи актуальне, йдеться в матеріалі, оскільки Зеленський чітко бачить на цьому місці Євгена Хмару.
Відставка Михайла Федорова
Під час глобального перезавантаження Кабміну змінився і голова Міноборони - Михайло Федоров покинув посаду, його місце зайняв Євген Хмара - екс-глава СБУ.
З боку влади серед пояснень відставці Федорова, зокрема, відстуність координації рішень з командуванням Збройних Сил та Олександром Сирським зокрема, який теж нещодавно покинув посаду головнокомандувача ЗСУ.
Нагадаємо - відхід Федорова з Міноборони спровокував народні протести в Україні: чиновника підтримували як цивільні, так і військові, апелюючи на його успіхи під час виконання службови обов'язків.
А саме до "перемог" Михайла Федорова відносять, перш за все, успішні та регулярні діпстрайки на території Росії; інновації на полі бою - залучення роботизованих систем на фронт, постачання різноманітних дронів, тощо.
Сам екс-глава Міноборони оцінив свою роботу на посаді міністра оборонного відомства та розповів раніше, що йому вдалось зробити, а що - не вдалось.