Как Зеленский объяснил отказ Федорову назначить его министром обороны: детали от источников

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему отказал Михаилу Федорову в назначении его на пост главы Минобороны повторно после отставки правительства. По его словам, команда экс-главы оборонного ведомства осталась на местах, поэтому она продолжит начатое.

Президент, как известно, готов был предложить Федорову другие должности.

"А если не хватает общего "визионерства" процесса, то его Федоров мог бы обеспечить, например, в должности того же вице-премьера, министерский портфель для этого не обязателен", - сообщили источники слова Зеленского.

При этом собеседник из окружения Федорова прокомментировал предложение главы государства по другим вакансиям экс-министру обороны. Он утверждает – так система не работает.

"Вицепремьер не может влиять на ситуацию. Когда ты министр, ты подписываешь документы, ты формируешь команду под определенные задачи. А когда не внутри команды, ты перестаешь быть частью этой системы", – заявил источник из окружения экс-министра обороны.

В настоящее время вопрос возвращения Федорова на пост главы оборонного ведомства вряд ли актуален, говорится в материале, поскольку Зеленский отчетливо видит на этом месте Евгения Хмару.