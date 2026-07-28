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Как Зеленский объяснил отказ Федорову назначить его министром обороны: детали от источников

09:21 28.07.2026 Вт
2 мин
Собеседник РБК-Украина сообщил - Федорову предлагали другие должности, чтобы погасить уличные протесты
aimg Милан Лелич aimg Юлия Маловичко
Как Зеленский объяснил отказ Федорову назначить его министром обороны: детали от источников Фото: Владимир Зеленский и Михаил Федоров (Владимир Зеленский Facebook)
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Президент Владимир Зеленский объяснил, почему отказал Михаилу Федорову в назначении его на пост главы Минобороны повторно после отставки правительства. По его словам, команда экс-главы оборонного ведомства осталась на местах, поэтому она продолжит начатое.

Об этом РБК-Украина сообщили осведомленные источники, говорится в материале "Переполох на Банковой. Как Зеленский выбрал Драпатого и пойдет ли Федоров в политику".

Президент, как известно, готов был предложить Федорову другие должности.

"А если не хватает общего "визионерства" процесса, то его Федоров мог бы обеспечить, например, в должности того же вице-премьера, министерский портфель для этого не обязателен", - сообщили источники слова Зеленского.

При этом собеседник из окружения Федорова прокомментировал предложение главы государства по другим вакансиям экс-министру обороны. Он утверждает – так система не работает.

"Вицепремьер не может влиять на ситуацию. Когда ты министр, ты подписываешь документы, ты формируешь команду под определенные задачи. А когда не внутри команды, ты перестаешь быть частью этой системы", – заявил источник из окружения экс-министра обороны.

В настоящее время вопрос возвращения Федорова на пост главы оборонного ведомства вряд ли актуален, говорится в материале, поскольку Зеленский отчетливо видит на этом месте Евгения Хмару.

Отставка Михаила Федорова

Во время глобальной перезагрузки Кабмина сменился и глава Минобороны – Михаил Федоров покинул пост, его место занял Евгений Хмара – экс-глава СБУ.

Со стороны властей среди объяснений отставке Федорова, в частности, в отсутствии координации решений с командованием Вооруженных Сил и Александром Сырским в частности, который тоже недавно покинул пост главнокомандующего ВСУ.

Напомним - уход Федорова из Минобороны спровоцировал народные протесты в Украине: чиновника поддерживали как гражданские, так и военные, апеллируя на его успехи во время исполнения служебных обязанностей.

А именно к "победам" Михаила Федорова относят, прежде всего, успешные и регулярные дипстрайки на территории России; инновации на поле боя - привлечение роботизированных систем на фронт, поставку разнообразных дронов и т.д.

Сам экс-глава Минобороны оценил свою работу в должности министра оборонного ведомства и рассказал ранее, что ему удалось сделать, а что – не удалось.

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