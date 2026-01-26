Як заробляти в Польщі і не нажити собі проблем: експерт дала поради українцям

Все більше українців шукають роботу в Польщі, однак разом із вакансіями зростає й кількість ризиків - від шахрайських схем до порушень трудових прав.
В інтерв'ю РБК-Україна віце-президент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко розповіла, на що зважати українцям при працевлаштуванні у Польщі.
Одна з найпоширеніших помилок - погоджуватися на так званий "випробувальний термін" без офіційного договору.
"Ніколи не починайте роботу "на випробувальний термін" без контракту. Неважливо, паперовий він чи електронний - він має бути. Без договору у вас немає жодних прав: ні гарантії зарплати, ні захисту, ні можливості щось довести", - наголошує Кіріченко.
За його словами, саме відсутність договору найчастіше стає причиною невиплат і зловживань з боку роботодавців.
Ще одна типова пастка - вакансії з надто високими зарплатами без вимог до досвіду чи знання мови.
"Коли обіцяють "золоті гори", а вимог майже немає - дуже часто це або шахрайство, або умови, про які вам не скажуть одразу", - застерігає фахівчиня.
Експерт радить ставитися до таких оголошень критично та перевіряти інформацію про роботодавця.
Українці часто влаштовуються на роботу через агенції тимчасового працевлаштування. У такому разі важливо переконатися, що компанія працює легально.
"Якщо ви працюєте через агенцію, обов’язково перевіряйте її в реєстрі KRAZ. Це займає кілька хвилин, але може врятувати від великих проблем", - зазначає Кіріченко.
Попри спокусу отримувати частину доходу "в конверті", експертка радять уникати таких схем.
"Так, інколи здається, що це вигідніше. Але насправді ви втрачаєте соціальні гарантії, захист і ризикуєте мати проблеми з законом", - пояснює вона.
За можливості варто обирати саме трудовий договір, а не цивільно-правову угоду.
"Трудовий договір дає оплачувану відпустку, лікарняні й кращий захист від звільнення", - наголошує експертка.
Підсумовуючи, фахівець радить українцям не гнатися за швидким заробітком.
"Читайте документи, перевіряйте роботодавців і не ведіться на казки. Ваша безпека завжди важливіша за швидкі гроші", - каже Кіріченко.
Читайте також про те, що уряд Польщі ухвалив зміни до спеціального закону про допомогу українцям, поступово відмовляючись від тимчасових рішень, запроваджених після початку повномасштабної війни в Україні.
Раніше ми писали про плани Польщі спростити отримання допомоги "800 плюс" - влада хоче скасувати щорічне подання заяв і запровадити автоматичне поновлення виплат для батьків і опікунів. Нові правила можуть запрацювати з 2027 року.