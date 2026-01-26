Как зарабатывать в Польше и не нажить себе проблем: эксперт дала советы украинцам

Все больше украинцев ищут работу в Польше, однако вместе с вакансиями растет и количество рисков - от мошеннических схем до нарушений трудовых прав.
В интервью РБК-Украина вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко рассказала, что учитывать украинцам при трудоустройстве в Польше.
Одна из самых распространенных ошибок - соглашаться на так называемый "испытательный срок" без официального договора.
"Никогда не начинайте работу "на испытательный срок" без контракта. Неважно, бумажный он или электронный - он должен быть. Без договора у вас нет никаких прав: ни гарантии зарплаты, ни защиты, ни возможности что-то доказать", - отмечает Кириченко.
По его словам, именно отсутствие договора чаще всего становится причиной невыплат и злоупотреблений со стороны работодателей.
Еще одна типичная ловушка - вакансии со слишком высокими зарплатами без требований к опыту или знанию языка.
"Когда обещают "золотые горы", а требований почти нет - очень часто это или мошенничество, или условия, о которых вам не скажут сразу", - предостерегает специалист.
Эксперт советует относиться к таким объявлениям критически и проверять информацию о работодателе.
Украинцы часто устраиваются на работу через агентства временного трудоустройства. В таком случае важно убедиться, что компания работает легально.
"Если вы работаете через агентство, обязательно проверяйте его в реестре KRAZ. Это занимает несколько минут, но может спасти от больших проблем", - отмечает Кириченко.
Несмотря на соблазн получать часть дохода "в конверте", эксперты советуют избегать таких схем.
"Да, иногда кажется, что это выгоднее. Но на самом деле вы теряете социальные гарантии, защиту и рискуете иметь проблемы с законом", - объясняет она.
По возможности стоит выбирать именно трудовой договор, а не гражданско-правовое соглашение.
"Трудовой договор дает оплачиваемый отпуск, больничные и лучшую защиту от увольнения", - отмечает эксперт.
Подытоживая, специалист советует украинцам не гнаться за быстрым заработком.
"Читайте документы, проверяйте работодателей и не ведитесь на сказки. Ваша безопасность всегда важнее быстрых денег", - говорит Кириченко.
Читайте также о том, что правительство Польши приняло изменения в специальный закон о помощи украинцам, постепенно отказываясь от временных решений, введенных после начала полномасштабной войны в Украине.
Ранее мы писали о планах Польши упростить получение помощи "800 плюс" - власти хотят отменить ежегодную подачу заявлений и ввести автоматическое возобновление выплат для родителей и опекунов. Новые правила могут заработать с 2027 года.