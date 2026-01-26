Как зарабатывать в Польше и не нажить себе проблем: эксперт дала советы украинцам

Не работайте без контракта

Одна из самых распространенных ошибок - соглашаться на так называемый "испытательный срок" без официального договора.

"Никогда не начинайте работу "на испытательный срок" без контракта. Неважно, бумажный он или электронный - он должен быть. Без договора у вас нет никаких прав: ни гарантии зарплаты, ни защиты, ни возможности что-то доказать", - отмечает Кириченко.

По его словам, именно отсутствие договора чаще всего становится причиной невыплат и злоупотреблений со стороны работодателей.

Обещания "золотых гор" - тревожный сигнал

Еще одна типичная ловушка - вакансии со слишком высокими зарплатами без требований к опыту или знанию языка.

"Когда обещают "золотые горы", а требований почти нет - очень часто это или мошенничество, или условия, о которых вам не скажут сразу", - предостерегает специалист.

Эксперт советует относиться к таким объявлениям критически и проверять информацию о работодателе.

Проверяйте агентства в реестре KRAZ

Украинцы часто устраиваются на работу через агентства временного трудоустройства. В таком случае важно убедиться, что компания работает легально.

"Если вы работаете через агентство, обязательно проверяйте его в реестре KRAZ. Это занимает несколько минут, но может спасти от больших проблем", - отмечает Кириченко.

"Серая" зарплата - риск для работника

Несмотря на соблазн получать часть дохода "в конверте", эксперты советуют избегать таких схем.

"Да, иногда кажется, что это выгоднее. Но на самом деле вы теряете социальные гарантии, защиту и рискуете иметь проблемы с законом", - объясняет она.

Трудовой договор - самый безопасный вариант

По возможности стоит выбирать именно трудовой договор, а не гражданско-правовое соглашение.

"Трудовой договор дает оплачиваемый отпуск, больничные и лучшую защиту от увольнения", - отмечает эксперт.

Главный совет

Подытоживая, специалист советует украинцам не гнаться за быстрым заработком.

"Читайте документы, проверяйте работодателей и не ведитесь на сказки. Ваша безопасность всегда важнее быстрых денег", - говорит Кириченко.