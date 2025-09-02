UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Який вигляд має Біла Церква після дронової атаки РФ: фото від ДСНС

Фото: наслідки обстрілу Білої Церкви 2 вересня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія цієї ночі завдала масованої дронової атаки по місту Біла Церква. Там зафіксовано масштабні руйнування.

Як повідомляє РБК-Україна, фото наслідків обстрілу показали у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС підтвердили, що під час ліквідації однієї з пожеж було виявлено загиблу людину.

Також відомо, що внаслідок обстрілу  виникли руйнація та займання ангарів і триповерхової будівлі підприємства. Станом на 07:30 загоряння ліквідовані.

На іншій локації рятувальники загасили загоряння трьох будівель та приватних гаражів.

 

Нічна атака РФ

У ніч на вівторок, 2 вересня, російські окупанти запустили декілька груп "Шахедів" по території України. Ворожі дрони заходили у повітряний простір країни як з півночі, так і з півдня.

Відомо, що під атакою росіян опинилось місто Суми - там двічі лунали вибухи. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них - дитина.

Окрім цього російські війська вчергове атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району, що на Одещині.

 

Детально про те, що відомо про нічний обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Біла ЦеркваВійна в УкраїніАтака дронів