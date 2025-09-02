RU

Как выглядит Белая Церковь после дроновой атаки РФ: фото от ГСЧС

Фото: последствия обстрела Белой Церкви 2 сентября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия этой ночью нанесла массированную дроновую атаку по городу Белая Церковь. Там зафиксированы масштабные разрушения.

Как сообщает РБК-Украина, фото последствий обстрела показали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС подтвердили, что во время ликвидации одного из пожаров был обнаружен погибший человек.

Также известно, что в результате обстрела возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. По состоянию на 07:30 возгорания ликвидированы.

На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей.

 

Ночная атака РФ

В ночь на вторник, 2 сентября, российские оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" по территории Украины. Вражеские дроны заходили в воздушное пространство страны как с севера, так и с юга.

Известно, что под атакой россиян оказался город Сумы - там дважды раздавались взрывы. Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок.

Кроме этого российские войска в очередной раз атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области.

 

 

Подробно о том, что известно о ночном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

