Як вимкнути нову ШІ-функцію Meta для ваших фото в Instagram: гайд

Meta запустила функцію, яка дозволяє створювати зображення за фото користувачів Instagram. Вона автоматично доступна для відкритих акаунтів, однак у налаштуваннях є можливість заборонити ШІ використовувати ваш контент.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Блокування збору даних у налаштуваннях: покрокова інструкція

Оскільки фахівці автоматично додали всі публічні профілі до бази навчання та реміксів, діяти потрібно самостійно.

Розробники платформи захистили від нейромережі лише приватні акаунти, але для відкритих сторінок існує чіткий алгоритм дій, який перекриває доступ алгоритмам:

Зайти у свій профіль Instagram та натиснути на меню з трьох ліній у верхньому правому куті.

Знайти та відкрити розділ "Поширення та повторне використання" (Sharing and reuse).

Перейти до кастомізації пункту "Дозволити людям створювати контент за допомогою вашого вмісту".

Повністю деактивувати окремі тумблери дозволу як для стандартних дописів, так і для відео Reels.

Цей простий маневр повністю позбавляє сторонніх осіб можливості використовувати ваше ім'я користувача для створення візуальних ШІ-колажів.

Читайте більше: Ваші фото в Instagram може змінити ШІ Meta: що варто знати

Обмеження та нюанси роботи ШІ-фільтра

Під час застосування цього безпекового хаку варто враховувати два важливі технічні нюанси.

По-перше, інструмент діє виключно на майбутні запити - якщо хтось уже встиг згенерувати картинки з вашим обличчям, вони залишаться на серверах компанії.

По-друге, оновлення бази налаштувань відбувається хвилеподібно, тож якщо потрібні тумблери відсутні у вашому меню сьогодні, вони з'являться після найближчого оновлення додатка.

Паралельно з цим користувачі всередині платформи можуть застосовувати й творчі хаки нової нейромережі.

Зокрема, у редакторі Stories з'явився інструмент попереднього перегляду, який дозволяє безкоштовно протестувати 30 нових ефектів (наприклад, стилізацію під одноразову плівкову камеру) ще до публікації знімка, а також генерувати повністю робочі QR-коди прямо всередині інтерфейсу.