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Как отключить новую ИИ-функцию Meta для ваших фото в Instagram: гайд

17:41 10.07.2026 Пт
2 мин
Разработчики оставили лазейку для блокировки
aimg Ольга Завада
Как отключить новую ИИ-функцию Meta для ваших фото в Instagram: гайд ИИ-хакинг профиля можно отключить (фото: Pixabay)
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Meta запустила функцию, позволяющую создавать изображения по фотографиям пользователей Instagram. Она автоматически доступна для открытых аккаунтов, однако в настройках есть возможность запретить ИИ использовать ваш контент.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Блокировка сбора данных в настройках: пошаговая инструкция

Поскольку разработчики автоматически добавили все публичные профили в базу обучения и ремиксы, действовать нужно самостоятельно.

Разработчики платформы защитили от нейросети только частные аккаунты, но для открытых страниц существует четкий алгоритм действий, перекрывающий доступ к алгоритмам:

  • Зайти в свой профиль Instagram и нажать на меню из трех линий в правом верхнем углу.
  • Найти и открыть раздел "Распространение и повторное использование" (Sharing and reuse).
  • Перейти к кастомизации пункта "Разрешить людям создавать контент с помощью вашего содержимого".
  • Полностью деактивировать отдельные переключатели разрешения как для стандартных сообщений, так и для видео Reels.

Этот простой маневр полностью лишает посторонних возможностей использовать ваше имя пользователя для создания визуальных ИИ-коллажей.

Читайте больше: Ваши фото в Instagram может изменить ИИ Meta: что стоит знать

Ограничения и нюансы работы ИИ-фильтра

Во время применения этого хака стоит учитывать два важных технических нюанса.

Во-первых, инструмент действует исключительно на будущие запросы –- если кто-то уже успел сгенерировать картинки с вашим лицом, они останутся на серверах компании.

Во-вторых, обновление базы настроек происходит волнообразно, поэтому если нужные тумблеры отсутствуют в вашем меню сегодня, они появятся после ближайшего обновления приложения.

Параллельно с этим пользователи внутри платформы могут использовать и творческие хаки новой нейросети.

В частности, в редакторе Stories появился инструмент предварительного просмотра, позволяющий бесплатно протестировать 30 новых эффектов (например, стилизацию под одноразовую пленочную камеру) еще до публикации снимка, а также генерировать полностью рабочие QR-коды прямо внутри интерфейса.

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