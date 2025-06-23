Як вступити до вишу США на безкоштовне навчання: 4 ключі до успіху від української студентки

Вища освіта у США сприймається як важлива інвестиція в себе, яка формує не лише знання, а й особистість. Студенти тут навчаються не для "галочки" - вони готуються до кар'єри, здобуваючи практичні навички, вміння працювати в команді та мислити стратегічно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла українська студентка в США Ольга Дроняк.

Різниця між американською та українською освітою

"У Штатах заведено навчатися, і всі знають, що це найкраща освіта у світі. Стараються взяти від неї якомога більше. Якщо я здобула освіту в політології - це зовсім не про політологію, а більше про критичне мислення, лідерство, роботу в команді", - каже вона.

Серед ключових відмінностей - також якість освіти та академічне середовище. У США система розвивається десятиліттями, сюди приїжджають студенти й викладачі з усього світу, а навчальні заклади постійно вдосконалюються.

"У Штатах просто більше років, більше досвіду, і ця освіта дійсно відточена. Це вже став центр, куди з'їжджаються науковці з усього світу. Тут дуже багато можливостей для студентів і викладачів подорожувати, здобувати досвід, і це робить викладача сильнішим", - зазначає Ольга.

Ще одна відмінність - культура студентських гуртожитків. Це не просто житло, а цілі мікроспільноти з подіями, традиціями, куратором і конкурсами між командами гуртожитків.

"У нас такого немає. А тут - це дуже класно: програма розвитку, активності, змагання, знайомства. У моєму університеті нас возили на озеро, де ми знайомилися три дні, бо жили в одній будівлі", - розповідає вона.

Як вступити в США на безкоштовне навчання

Ольга поділилася порадами для українців, які мріють вступити до вишів США:

готуватися завчасно, оскільки вступ триває один рік. Тобто якщо ви хочете вчитися у вересні 2025 року, вже не зможете, лише наступного року.

добре знати англійську

мати активності поза навчанням. Це можуть бути волонтерство, проєкти, служіння в громаді.

вміти подати свій досвід. Треба писати не шаблонне резюме, а особисту, живу історію.

За її словами, іноді складається враження, що вміння "гарно запакувати" свій досвід навіть важливіше за самі досягнення.