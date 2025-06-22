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"У США всі живуть у кредит". Чому американці багато працюють, але не живуть у розкоші

Неділя 22 червня 2025 16:40
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"У США всі живуть у кредит". Чому американці багато працюють, але не живуть у розкоші Чому в США дуже популярні кредити (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Американці не женуться за статусними речами, не відкладають гроші на великі покупки, а навпаки беруть усе в кредит і більше думають про накопичення, інвестиції й подорожі. Такий фінансовий менталітет став для української студентки Ольги Дроняк справжнім відкриттям.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Як американці ставляться до грошей

"В Америці є така популярна думка, що люди працюють, щоби заробити, і в них немає життя поза роботою. Робота тут - номер один", - каже Ольга.

За її словами, американці досить економні й спокійно ставляться до спрощеного побуту. Оренда житла для них - звичайна справа, і вона не вважається основною метою.

"Це не є якимось пріоритетом. Пріоритет - більше заробити", - зазначає вона.

Одна з головних відмінностей - повна фінансова адаптація до життя в кредит.

"Є ще інший момент - тут усі живуть в кредит. Наприклад, я хочу купити квартиру. По-перше, викличе здивування, де я взяла гроші на квартиру за раз заплатити. Тому тут все в кредит", - розповідає студентка.

Часто американці економлять навіть на найменших дрібницях. Це стало очевидним для неї під час життя в американській хост-сім’ї.

"Їхній син сказав, що хоче светр із футболістом. Але мама відповіла, що він коштує 30 доларів, і ми не будемо його купувати. А я, студентка, можу ці гроші заробити за годину-півтори", - ділиться Ольга.

Це, за її словами, зовсім інше ставлення до фінансів, ніж в Україні.

"Українці націлені на одяг, гарну машину, старатися, працювати, відкласти й купити. Моя мама каже: "Тому в українців деколи нема грошей, бо ми все щось стараємось купити". А тут навпаки: працювати, працювати й ніхто не купує дуже гарне чи дороге", - каже українка.

Водночас американці можуть економити на дрібницях, але витрачати на подорожі, адже це для них пріоритетніше.

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