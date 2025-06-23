Как поступить в вуз США на бесплатное обучение: 4 ключа к успеху от украинской студентки

Высшее образование в США воспринимается как важная инвестиция в себя, которая формирует не только знания, но и личность. Студенты здесь учатся не для "галочки" - они готовятся к карьере, приобретая практические навыки, умение работать в команде и мыслить стратегически.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала украинская студентка в США Ольга Дроняк.

Разница между американским и украинским образованием

"В Штатах принято учиться, и все знают, что это лучшее образование в мире. Стараются взять от него как можно больше. Если я получила образование в политологии - это совсем не о политологии, а больше о критическом мышлении, лидерстве, работе в команде", - говорит она.

Среди ключевых отличий - также качество образования и академическая среда. В США система развивается десятилетиями, сюда приезжают студенты и преподаватели со всего мира, а учебные заведения постоянно совершенствуются.

"В Штатах просто больше лет, больше опыта, и это образование действительно отточено. Это уже стал центр, куда съезжаются ученые со всего мира. Здесь очень много возможностей для студентов и преподавателей путешествовать, приобретать опыт, и это делает преподавателя сильнее", - отмечает Ольга.

Еще одно отличие - культура студенческих общежитий. Это не просто жилье, а целые микросообщества с событиями, традициями, куратором и конкурсами между командами общежитий.

"У нас такого нет. А здесь - это очень классно: программа развития, активности, соревнования, знакомства. В моем университете нас возили на озеро, где мы знакомились три дня, потому что жили в одном здании", - рассказывает она.

Как поступить в США на бесплатное обучение

Ольга поделилась советами для украинцев, которые мечтают поступить в вузы США:

готовиться заблаговременно, поскольку поступление длится один год. То есть если вы хотите учиться в сентябре 2025 года, уже не сможете, только в следующем году.

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иметь активности вне учебы. Это могут быть волонтерство, проекты, служение в обществе.

уметь подать свой опыт. Надо писать не шаблонное резюме, а личную, живую историю.

По ее словам, иногда складывается впечатление, что умение "хорошо упаковать" свой опыт даже важнее самих достижений.