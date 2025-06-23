ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как поступить в вуз США на бесплатное обучение: 4 ключа к успеху от украинской студентки

Понедельник 23 июня 2025 11:49
UA EN RU
Как поступить в вуз США на бесплатное обучение: 4 ключа к успеху от украинской студентки Как поступить в США на бесплатное обучение (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Высшее образование в США воспринимается как важная инвестиция в себя, которая формирует не только знания, но и личность. Студенты здесь учатся не для "галочки" - они готовятся к карьере, приобретая практические навыки, умение работать в команде и мыслить стратегически.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала украинская студентка в США Ольга Дроняк.

Разница между американским и украинским образованием

"В Штатах принято учиться, и все знают, что это лучшее образование в мире. Стараются взять от него как можно больше. Если я получила образование в политологии - это совсем не о политологии, а больше о критическом мышлении, лидерстве, работе в команде", - говорит она.

Среди ключевых отличий - также качество образования и академическая среда. В США система развивается десятилетиями, сюда приезжают студенты и преподаватели со всего мира, а учебные заведения постоянно совершенствуются.

"В Штатах просто больше лет, больше опыта, и это образование действительно отточено. Это уже стал центр, куда съезжаются ученые со всего мира. Здесь очень много возможностей для студентов и преподавателей путешествовать, приобретать опыт, и это делает преподавателя сильнее", - отмечает Ольга.

Еще одно отличие - культура студенческих общежитий. Это не просто жилье, а целые микросообщества с событиями, традициями, куратором и конкурсами между командами общежитий.

"У нас такого нет. А здесь - это очень классно: программа развития, активности, соревнования, знакомства. В моем университете нас возили на озеро, где мы знакомились три дня, потому что жили в одном здании", - рассказывает она.

Как поступить в США на бесплатное обучение

Ольга поделилась советами для украинцев, которые мечтают поступить в вузы США:

  • готовиться заблаговременно, поскольку поступление длится один год. То есть если вы хотите учиться в сентябре 2025 года, уже не сможете, только в следующем году.
  • хорошо знать английский
  • иметь активности вне учебы. Это могут быть волонтерство, проекты, служение в обществе.
  • уметь подать свой опыт. Надо писать не шаблонное резюме, а личную, живую историю.

По ее словам, иногда складывается впечатление, что умение "хорошо упаковать" свой опыт даже важнее самих достижений.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вступительная кампания
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде