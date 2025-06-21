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Як вступити на безкоштовне навчання в США: українська студентка розкрила головний секрет

Субота 21 червня 2025 10:25
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Як вступити на безкоштовне навчання в США: українська студентка розкрила головний секрет Як вступити в США (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В американських університетах диплом чи сертифікат - лише частина заявки. Ключову роль відіграють історія, активність і те, як людина вміє подати себе.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла українська студентка в США Ольга Дроняк.

Що найважливіше для вступу в США

Нині Ольга навчається в одному з університетів, який має найбільшу кількість Нобелівських лауреатів у світі. Але її шлях до цього був поступовим.

Вона потрапила до США після короткотривалого семестрового обміну, і вирішила повернутися на магістратуру. Головним у вступі виявилось не стільки складання тестів, як історія, яку вона розповіла у своєму есе.

"Найбільший акцент - саме на есе, де аплікант описує, чому саме цей університет, чому мені потрібна ця освіта, що я робила до того, мої активності, досягнення, і так само резюме", - пояснює Ольга.

Тести з англійської мови є обов'язковими, але не надскладними.

"Треба підівчити структуру. І є так само тест з математики, але зараз поступово від нього відмовляються, особливо, якщо спеціальність не пов'язана з логікою чи статистикою. Тому я його, наприклад, не складала", - додає вона.

Також обов'язкові рекомендації 0 їх дають викладачі, роботодавці або керівники проєктів. Але саме есе є найважливішим документом заявки.

Як написати успішне есе

Свою історію Ольга почала з 24 лютого. Вона описала, як саме цей день розпочався для неї - в гуртожитку українського вишу - і як повномасштабне вторгнення визначило її академічний і професійний шлях.

"Я розпочала з особистої історії про те, як почалося моє 24 лютого та що моє життя в різних сферах пов'язане з війною. Я пишу дипломну роботу, яка стосується російського вторгнення в Україну. Я знайшла роботу - це був реабілітаційний центр для військових і цивільних", - розповідає вона.

За її словами, навіть найменші академічні проєкти вона зараз спрямовує на підтримку України.

"Їду на конференцію - це теж про війну. Описала це так, що навіть найменшу академічну діяльність спрямовую на те, щоб бути хоч у найменший спосіб, але корисною Україні й висвітлити російське вторгнення за кордоном в академічному середовищі", - каже Ольга.

У своєму есе вона також зазначила майбутню кар'єрну мету - працювати в дипломатії, допомагати Україні залучати іноземних партнерів, розвивати зв’язки з НАТО та ЄС. І саме для цього їй потрібна західна освіта.

"Якщо людина вже навчалася раніше і знає контекст, це теж плюс, коли повторно подається в Штати. Вони це дуже цінують", - додає вона.

Важливо, що для кожного університету есе пишеться з нуля. Якщо це католицький виш, важливо згадати волонтерство й громадське служіння. Якщо академічний - слід зазначити бажання працювати з конкретними професорами та посилатися на їхні праці.

Ольга зазначає, що в мережі є шаблонні резюме, і студенти дуже часто їх використовують, але вони нецікаві.

"Комісія прочитає перший абзац, їй не сподобається і неважливо, що там далі. Треба з першого рядка вміти зацікавити, почати з особистої історії, якось цікаво побудувати сюжет свого есе, і тоді це успіх", - наголошує вона.

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