Як вполювати дрон на живця. ССО розшифрували другу частину нотатника бійця КНДР

"Наразі невідомо, чи то автентична північнокорейська тактика, чи то їх так навчили росіяни. Але ця тактика (полювання на безпілотник, - ред.) використовує живу приманку", - пише ССО й додає, що розповідь ліквідованого бійця також містила його особисті ілюстрації.

У нотнику боєць КНДР розповідає, що для вполювання дрона потрібні три людини - "наживка" й двоє, які стрілятимуть. Якщо той, хто приманює - стоятиме, дрон нібито теж зупинить свій рух, після чого інші двоє знищать безпілотник.

Фото: ССО розшифрували другу частину нотатник ліквідованого бійця КНДР (facebook.com/usofcom)

"Як уникнути зони обстрілу артилерії. У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу. Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу", - пише в нотатнику знищений північнокореєць.



Додамо, що нещодавно ССО показували записи бійця КНДР, у яких він вітав свого товариша з днем народження.

Ситуація у Курській області

За даними південнокорейських розвідувальних служб, КНДР розглядає можливість направлення нових військових до Російської Федерації (РФ). Також передбачається, що Пхеньян має намір надати додаткову військову техніку, включно з безпілотними літальними апаратами (БпЛА).

У жовтні Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) повідомляло, що до Росії вже було переміщено приблизно 12 тисяч військовослужбовців із КНДР.