Як вполювати дрон на живця. ССО розшифрували другу частину нотатника бійця КНДР

У власному нотатнику військовий Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), коли ще був живий, розписував як вполювати український безпілотник на живця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ).
"Наразі невідомо, чи то автентична північнокорейська тактика, чи то їх так навчили росіяни. Але ця тактика (полювання на безпілотник, - ред.) використовує живу приманку", - пише ССО й додає, що розповідь ліквідованого бійця також містила його особисті ілюстрації.
У нотнику боєць КНДР розповідає, що для вполювання дрона потрібні три людини - "наживка" й двоє, які стрілятимуть. Якщо той, хто приманює - стоятиме, дрон нібито теж зупинить свій рух, після чого інші двоє знищать безпілотник.
Фото: ССО розшифрували другу частину нотатник ліквідованого бійця КНДР (facebook.com/usofcom)
"Як уникнути зони обстрілу артилерії. У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу. Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу", - пише в нотатнику знищений північнокореєць.
Додамо, що нещодавно ССО показували записи бійця КНДР, у яких він вітав свого товариша з днем народження.
За даними південнокорейських розвідувальних служб, КНДР розглядає можливість направлення нових військових до Російської Федерації (РФ). Також передбачається, що Пхеньян має намір надати додаткову військову техніку, включно з безпілотними літальними апаратами (БпЛА).
У жовтні Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) повідомляло, що до Росії вже було переміщено приблизно 12 тисяч військовослужбовців із КНДР.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.