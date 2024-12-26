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Как поймать дрон на живца. ССО расшифровали вторую часть блокнота бойца КНДР

Иллюстративное фото: ССО расшифровали вторую часть заметки ликвидированного бойца КНДР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В собственном блокноте военный Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), когда еще был жив, расписывал как поймать украинский беспилотник на живца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командования Сил спеціальних операцій Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ).

"Пока неизвестно, то ли это аутентичная северокорейская тактика, то ли их так научили россияне. Но эта тактика (охота на беспилотник, - ред.) использует живую приманку", - пишет ССО и добавляет, что рассказ ликвидированного бойца также содержал его личные иллюстрации.

В записной книжке боец КНДР рассказывает, что для охоты на дрона нужны три человека - "наживка" и двое, которые будут стрелять. Если тот, кто приманивает - будет стоять, дрон якобы тоже остановит свое движение, после чего остальные двое уничтожат беспилотник.

Фото: ССО расшифровали вторую часть записной книжки ликвидированного бойца КНДР (facebook.com/usofcom)

"Как избежать зоны обстрела артиллерии. В случае попадания в зону обстрела, назначив пункт следующего сбора (группы), нужно расходиться на малые группы и выходить из зоны обстрела. Другой способ: поскольку артиллерия не стреляет в одну и ту же точку, можно спрятаться в точке (предыдущего) попадания, а затем выходить из зоны обстрела", - пишет в блокноте уничтоженный северокореец.

Добавим, что недавно ССО показывали записи бойца КНДР, в которых он поздравлял своего товарища с днем рождения.

Ситуация в Курской области

По данным южнокорейских разведывательных служб, КНДР рассматривает возможность направления новых военных в Российскую Федерацию (РФ). Также предполагается, что Пхеньян намерен предоставить дополнительную военную технику, включая беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

В октябре Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) сообщало, что в Россию уже было перемещено около 12 тысяч военнослужащих из КНДР.

 

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