В Міненерго пояснили користь від підвищення тарифу на світло на прикладі 2023 року

"Хочеться зазначити, що те незначне підняття тарифу, яке відбулось у 2023 році додало системі 3 ГВт, які дали можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон", - сказав він.

Серед причин, які дали змогу зекономити такий об’єм електроенергії, заступник міністра назвав не тільки той фактор, що населення почало ощадливо використовувати електроенергію через зростання вартості.

"Це совокупність дій. Перш за все була змога збалансувати економічно суб’єктів ринку електричної енергії, за рахунок чого в них була фінансова спроможність здійснити заходи щодо відбудови, підготовки до опалювального сезону, провести належним чином ремонту кампанію, зокрема ремонт пошкодженого обладнання від попередніх обстрілів. Таким чином кількість обладнання, яке було готове до опалювального сезону було додатково 3 ГВт, які давали змогу збалансувати систему між попитом та проппозицією", - додав Колісник.