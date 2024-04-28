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В Міненерго пояснили користь від підвищення тарифу на світло на прикладі 2023 року

Фото: у Міненергетики розповіли про вплив на енергосистему підвищення тарифу на світло у 2023 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Підняття тарифу на електроенергію для населення в Україні у 2023 році дозволило збалансувати енергосистему, провести необхідні ремонти.

Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Хочеться зазначити, що те незначне підняття тарифу, яке відбулось у 2023 році додало системі 3 ГВт, які дали можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон", - сказав він.

Серед причин, які дали змогу зекономити такий об’єм електроенергії, заступник міністра назвав не тільки той фактор, що населення почало ощадливо використовувати електроенергію через зростання вартості.

"Це совокупність дій. Перш за все була змога збалансувати економічно суб’єктів ринку електричної енергії, за рахунок чого в них була фінансова спроможність здійснити заходи щодо відбудови, підготовки до опалювального сезону, провести належним чином ремонту кампанію, зокрема ремонт пошкодженого обладнання від попередніх обстрілів. Таким чином кількість обладнання, яке було готове до опалювального сезону було додатково 3 ГВт, які давали змогу збалансувати систему між попитом та проппозицією", - додав Колісник.

Підвищення тарифу на світло

Останнім часом з'явилася інформація щодо необхідності підвищення тарифу на світло для побутових соживачів.

За словами першого заступника голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, вона пов'язана зі складною ситуацією в енергосистемі через постійні атаки РФ на енергооб'єкти.

За його розрахунками, вартість електроенергії потрібно підняти до собівартості - 3,5 грн/кВт-година, зараз тариф становить 2,64 грн/кВт-година. Нагадаємо, чинний тариф було встановлено з 1 липня 2023 року, тоді електроенергія подорожчала на 70%.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабінет Міністрів України продовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня.

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