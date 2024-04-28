В Минэнерго объяснили пользу повышения тарифа на свет на примере 2023 года

"Хочется отметить, что то незначительное поднятие тарифа, которое произошло в 2023 году, добавило системе 3 ГВт, которые дали возможность безопасно и стало пройти отопительный сезон", - сказал он.

Среди причин, которые позволили сэкономить такой объем электроэнергии, замминистра назвал не только тот фактор, что население начало экономно использовать электроэнергию из-за роста стоимости.

"Это совокупность действий. Прежде всего была возможность сбалансировать экономически субъектов рынка электрической энергии, за счет чего у них была финансовая способность осуществить мероприятия по восстановлению, подготовке к отопительному сезону, провести должным образом ремонтную кампанию, в частности ремонт поврежденного оборудования от предыдущих обстрелов. Таким образом количество оборудования, которое было готово к отопительному сезону, было дополнительно 3 ГВт, которые позволяли сбалансировать систему между спросом и предложением", - добавил Колесник.