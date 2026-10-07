Як визначають порції у шкільних їдальнях: роз’яснення Держпродспоживслужби

Якими мають бути порції у школі

Норми харчування передбачають три шкільні вікові групи: 6-11 років, 11-14 років та 14-18 років. Для багатьох продуктів маса порції збільшується відповідно до віку.

Наприклад, порція овочів для дітей 6-11 років становить 100 грамів, а для двох старших груп - 120 грамів.

Ще більша різниця передбачена для риби:

6-11 років - 60 грамів;

11-14 років - 90 грамів;

14-18 років - 120 грамів.

Водночас правило "старша дитина - більша порція всього" не працює. Для деяких продуктів кількість залишається однаковою незалежно від віку.

Зокрема, порція свіжих або заморожених фруктів та ягід становить 100 грамів для всіх трьох вікових груп. Одне яйце також є стандартною порцією незалежно від віку школяра.

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Чому порції залежать від віку

Потреби першокласника та старшокласника в енергії та поживних речовинах відрізняються. Саме тому постанова Кабінету Міністрів №305 встановлює різні орієнтири енергетичної цінності харчування.

Для дітей:

6-11 років - 2100 ккал на добу;

11-14 років - 2400 ккал;

14-18 років - 2700 ккал.

При цьому старшому школяреві не потрібно просто пропорційно збільшувати кількість усіх продуктів на тарілці. Для кожної групи продуктів встановлені окремі норми.

Важливий і весь склад прийому їжі. Наприклад, енергетична цінність обіду має становити 30-35% добової потреби дитини.

Тому оцінювати шкільний обід лише за розміром тарілки неправильно. Має значення, які саме страви до нього входять, їхня поживна та енергетична цінність, а також вік дитини.

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Що мають враховувати під час складання меню

Шкільне харчування має бути збалансованим. У меню мають поєднуватися овочі та фрукти, злакові й бобові, риба, м'ясо, яйця, молоко та молочні продукти.

Основними джерелами білка є м'ясо, риба, молоко та молочні продукти, яйця, бобові й горіхи. Потреби в білку для різних вікових груп також визначені постановою Кабміну №305.

При цьому нормативна порція не означає, що кожна дитина обов'язково з'їсть її повністю. Апетит може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей дитини.

Тому якщо батьки хочуть оцінити, чи достатньо їжі отримує дитина у школі, варто спочатку з'ясувати, для якої вікової групи сформована порція та чи відповідає вона встановленим нормам.