Как определяют порции в школьных столовых: разъяснение Госпродпотребслужбы

Первоклассник и старшеклассник могут есть одно и то же блюдо в школьной столовой, но размер порции для них будет отличаться. Нормы питания зависят от возраста ребенка и его энергетических потребностей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Нормы питания предусматривают три школьных возрастных группы: 6-11 лет, 11-14 лет и 14-18 лет. Для многих продуктов масса порции увеличивается в соответствии с возрастом.
Например, порция овощей для детей 6-11 лет составляет 100 граммов, а для двух старших групп - 120 граммов.
Еще большая разница предусмотрена для рыбы:
В то же время правило "старший ребенок - большая порция всего" не работает. Для некоторых продуктов количество остается одинаковым независимо от возраста.
В частности, порция свежих или замороженных фруктов и ягод составляет 100 граммов для всех трех возрастов. Одно яйцо также является стандартной порцией, независимо от возраста школьника.
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Потребности первоклассника и старшеклассника отличаются в энергии и питательных веществах. Именно поэтому постановление Кабинета Министров №305 устанавливает разные ориентиры энергетической ценности питания.
Для детей:
При этом старшему школьнику не нужно просто соразмерно увеличивать количество всех продуктов на тарелке. Для каждой группы продуктов установлены отдельные нормы.
Важен и весь состав приёма пищи. К примеру, энергетическая ценность обеда должна составлять 30-35% суточной потребности ребенка.
Поэтому оценивать школьный обед только по размеру тарелки неправильно. Имеет значение какие блюда в него входят, их питательная и энергетическая ценность, а также возраст ребенка.
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Школьное питание должно быть сбалансированным. В меню должны совмещаться овощи и фрукты, злаковые и бобовые, рыба, мясо, яйца, молоко и молочные продукты.
Основными источниками белка являются мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, бобовые и орехи. Потребности в белке для разных возрастов также определены постановлением Кабмина №305.
При этом нормативная порция не означает, что каждый ребенок обязательно съест ее полностью. Аппетит может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.
Поэтому если родители хотят оценить, достаточно ли пищи получает ребенок в школе, следует сначала выяснить, для какой возрастной группы сформирована порция и соответствует ли она установленным нормам.
Напомним, в Украине обновили нормы школьного питания: обед в учебных заведениях рекомендуют начинать в 11:30, а для детей 11-18 лет увеличили суточную порцию овощей до 120 г. Также предусмотрели специальное питание по медицинским показаниям и отдельные правила для организации питания в укрытиях.
РБК-Украина также рассказывало, что школьное меню составляют на основе четырехнедельного сезонного рациона с учетом норм питания, сезонности и разнообразия блюд. Меню утверждает руководитель школы, а в отдельных случаях его согласовывает территориальный орган Госпродпотребслужбы.