Як вижити у спеку в квартирі без кондиціонера: прості лайфхаки, що працюють
Які способи допоможуть охолодити квартиру у спеку (фото: Getty Images)
Коли стовпчики термометрів вперто тримаються вище 30 градусів, а кондиціонера немає, оселя дуже швидко перетворюється на сауну. Знаходитися вдома неможливо, та й на вулиці - не краще. Як охолодити житло та себе влітку і без кондиціонера?
Які існують прості способи знизити температуру повітря в приміщенні без додаткового вкладення грошей, розповідає РБК-Україна.
Провітрюйте тільки вночі або рано-вранці
- Закривайте вікна і штори зранку (до 9:00), особливо на сонячному боці
- Провітрюйте з 22:00 до 6:00, коли температура опускається
- Робіть протяг вночі - відкрийте всі вікна й двері на 30 хвилин
- На день використовуйте темні штори або фольгу для відбиття сонця
- Головне - тримайте тепло зовні та не впускайте його в дім
Зволожуйте повітря
- Повісьте на вікна вологу простирадло або рушник
- Сушіть білизну в кімнаті - наприклад, на спеціальній сушці
- Розставте миски з дуже холодною водою або льодом
- Волога випаровуватиметься і створюватиме природне охолодження
Використовуйте вентилятор правильно
- Направте вентилятор у бік від себе - так він виштовхує гаряче повітря
- Поставте перед ним миску з льодом або пляшки з морозилки
Мінімізуйте внутрішнє тепло
- Вимикайте прилади, які не використовуєте (ноутбук, роутер, світло, побутові прилади)
- Готуйте їжу зранку або після 21:00, не включайте духовку вдень
- Уникайте прасування, прання в денні години
- Усі електроприлади генерують тепло - це додає +1-2 градуси в приміщенні
Що одягнути та як охолодити себе
- Носіть вільний одяг з бавовни або льону, світлого кольору
- Зволожуйте шкіру термальною водою або прохолодною серветкою
- Прикладіть лід або пляшку з холодною водою до зап'ясть, шиї, потилиці
- Влаштуйте прохолодну ванночку для ніг - це швидко знижує температуру тіла
- Не приймайте надто холодний душ - контраст може викликати стрес для організму
Що пити і їсти у спеку
- Пийте кімнатну або трохи прохолодну воду, не холодні напої з льодом
- Уникайте солодких газованих напоїв та кави - вони зневоднюють
- Їжте легку їжу, більше овочів, фруктів, супів-пюре, смузі
- Відмовтесь від алкоголю - він розширює судини, викликає перегрів
- Найкращі напої у спеку: вода з лимоном, чай з м’ятою, компоти без цукру
Що ще може допомогти
- Зберігайте подушки, простирадла або піжаму у морозильнику
- Якщо спека не спадає - переносьте сон на підлогу, де завжди трохи прохолодніше
- Прикладіть до себе пляшку з холодною водою, загорнуту в тканину
- Навіть 1-2 градуси зниження температури у приміщенні вже покращують самопочуття
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Під час написання матеріалу були використані джерела: World Health Organization, інструкції ДСНС та МОЗ України, поради клініки Mayo, National Weather Service