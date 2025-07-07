Як вижити у спеку в квартирі без кондиціонера: прості лайфхаки, що працюють

Коли стовпчики термометрів вперто тримаються вище 30 градусів, а кондиціонера немає, оселя дуже швидко перетворюється на сауну. Знаходитися вдома неможливо, та й на вулиці - не краще. Як охолодити житло та себе влітку і без кондиціонера?