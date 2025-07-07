Как выжить в жару в квартире без кондиционера: простые лайфхаки, которые работают
Какие способы помогут охладить квартиру в жару (фото: Getty Images)
Когда столбики термометров упорно держатся выше 30 градусов, а кондиционера нет, дом очень быстро превращается в сауну. Находиться дома невозможно, да и на улице - не лучше. Как охладить жилье и себя летом и без кондиционера?
Какие существуют простые способы снизить температуру воздуха в помещении без дополнительного вложения денег, рассказывает РБК-Украина.
Проветривайте только ночью или рано утром
- Закрывайте окна и шторы утром (до 9:00), особенно на солнечной стороне
- Проветривайте с 22:00 до 6:00, когда температура опускается
- Делайте сквозняк ночью - откройте все окна и двери на 30 минут
- На день используйте темные шторы или фольгу для отражения солнца
- Главное - держите тепло снаружи и не впускайте его в дом
Увлажняйте воздух
- Повесьте на окна влажную простыню или полотенце
- Сушите белье в комнате - например, на специальной сушке
- Расставьте миски с очень холодной водой или льдом
- Влага будет испаряться и создавать естественное охлаждение
Используйте вентилятор правильно
- Направьте вентилятор в сторону от себя - так он выталкивает горячий воздух
- Поставьте перед ним миску со льдом или бутылки из морозилки
Минимизируйте внутреннее тепло
- Выключайте приборы, которые не используете (ноутбук, роутер, свет, бытовые приборы)
- Готовьте еду утром или после 21:00, не включайте духовку днем
- Избегайте глажки, стирки в дневные часы
- Все электроприборы генерируют тепло - это добавляет +1-2 градуса в помещении
Что одеть и как охладить себя
- Носите свободную одежду из хлопка или льна, светлого цвета
- Увлажняйте кожу термальной водой или прохладной салфеткой
- Приложите лед или бутылку с холодной водой к запястьям, шее, затылку
- Устройте прохладную ванночку для ног - это быстро снижает температуру тела
- Не принимайте слишком холодный душ - контраст может вызвать стресс для организма
Что пить и есть в жару
- Пейте комнатную или немного прохладную воду, не холодные напитки со льдом
- Избегайте сладких газированных напитков и кофе - они обезвоживают
- Ешьте легкую пищу, больше овощей, фруктов, супов-пюре, смузи
- Откажитесь от алкоголя - он расширяет сосуды, вызывает перегрев
- Лучшие напитки в жару: вода с лимоном, чай с мятой, компоты без сахара
Что еще может помочь
- Храните подушки, простыни или пижаму в морозильнике
- Если жара не спадает - переносите сон на пол, где всегда немного прохладнее
- Приложите к себе бутылку с холодной водой, завернутую в ткань
- Даже 1-2 градуса снижения температуры в помещении уже улучшают самочувствие
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При написании материала были использованы источники: World Health Organization, инструкции ГСЧС и МОЗ Украины, советы клиники Mayo, National Weather Service