Які продукти не можна брати на пляж, щоб потім не попасти до лікарні

Пляжний сезон - час для відпочинку та відновлення сил, а не для боротьби з харчовими отруєннями. Тому варто знати, що краще не брати на пляж з продуктів, щоб не отруїтися.

РБК-Україна розповідає, яку їжу краще залишити вдома та не брати на пляж.

Все, що швидко псується, - під забороною!

Список продуктів, які категорично не рекомендується брати на пляж, очолюють ті, що потребують суворого температурного режиму зберігання.

М'ясні та ковбасні вироби

Варені ковбаси, сосиски, сардельки

Ці продукти є чудовим живильним середовищем для бактерій. Навіть декілька годин на спеці можуть призвести до накопичення токсинів, що викликають гостре харчове отруєння.

Паштети та м'ясні рулети:

Завдяки своїй структурі та способу приготування, вони ще більш вразливі до бактеріального забруднення та швидкого псування.

Відварене м'ясо або курка

Хоча здається, що приготована їжа безпечна, білкові продукти, особливо м'ясо птиці, швидко псуються без належного охолодження, перетворюючись на розсадник сальмонели та інших небезпечних бактерій.

Молочні продукти (крім деяких винятків)

Сиркові маси, йогурти з наповнювачами, десерти на основі молока та вершків

Ці продукти мають дуже короткий термін зберігання і абсолютно не пристосовані до транспортування без холодильника. Лактобактерії, що містяться в них, за високих температур починають активно розвиватися, але не завжди у правильному напрямку, що призводить до швидкого прокисання та розмноження патогенних мікроорганізмів.

Свіже молоко

Навіть у закритій упаковці, молоко швидко скисає на спеці.

Тістечка, торти, рулети з білковим, заварним або вершковим кремом

Крем - це ідеальне середовище для розмноження стафілококів та сальмонели. Достатньо кількох годин, щоб навіть найсвіжіше тістечко стало джерелом серйозного отруєння з нудотою, блювотою, діареєю та високою температурою.

Еклери, профітролі, наполеони:

Це саме ті солодощі, які найчастіше викликають харчові інфекції у спеку.

Салати з майонезом та іншими заправками

Олів'є, оселедець під шубою, вінегрет

Навіть якщо салат був свіжоприготовлений, майонез або сметана створюють поживне середовище для бактерій. Овочі та інші інгредієнти, змішані з заправкою, починають псуватися в рази швидше, ніж окремо.

Салати з морепродуктами або яйцями

Ці інгредієнти додають ще більшого ризику, оскільки яйця та морепродукти самі по собі дуже швидко псуються.

Варені яйця

Хоча варені яйця здаються безпечними, на спеці вони швидко стають небезпечними. Навіть у шкаралупі вони можуть бути джерелом сальмонели, а без неї - тим більше. Краще уникати їх на пляжі.

Риба та морепродукти

В'ялена, копчена, солона риба

Попри те, що вони часто здаються "стійкими" до спеки, ці продукти також мають ризик псування, особливо якщо вони зберігалися неналежним чином або були виготовлені з порушеннями технології. На спеці ризик значно зростає.

Приготовані морепродукти (креветки, мідії)

Без належного охолодження вони псуються надзвичайно швидко і можуть спричинити важке отруєння.

Чим замінити небезпечні продукти

Щоб ваш пляжний відпочинок був безпечним та приємним, оберіть продукти, які добре переносять високі температури:

Свіжі фрукти та ягоди (окрім ніжних та дуже соковитих)

Яблука, груші, апельсини, мандарини, вимиті черешні (у невеликих кількостях, якщо немає протипоказань), виноград. Обирайте ті, що мають міцну шкірку і не мнуться.

Овочі

Огірки, помідори черрі, морква, солодкий перець. Вони освіжають і легко засвоюються.

Сухофрукти та горіхи

Чудове джерело енергії, не псуються на спеці.

Хлібці, сухе печиво, крекери

Не містять молочних та кремових складових.

Бутильована вода: Завжди беріть з собою достатньо питної води. Вона має бути в герметичній упаковці.