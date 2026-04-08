Як війна в Ірані допомагає Росії продовжувати агресію: що кажуть в ОП

Війна в Ірані та зростання цін на нафту можуть частково зіграти на користь Росії, однак Україна намагається нівелювати ці фактори.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю РБК-Україна .

За словами Паліси, ситуацію варто розглядати з двох сторін. З одного боку, Іран є союзником Росії, тому його послаблення є позитивним фактором для України у короткостроковій перспективі.

"Тепер щодо іншої сторони медалі. Це зміщення фокусу уваги і це не на користь Україні. Зміщення фокусу уваги призводить частково і до зміни потоків озброєння, і особливо дефіцитних номенклатур", - сказав він.

Щодо зростання цін на нафту, за словами Паліси, це може створити додаткові можливості для Росії продовжувати війну. Водночас Україна намагається цьому протидіяти.

"Для прикладу, ви бачите, як наші Сили оборони працюють по найбільших вузлах енергетичної інфраструктури росіян: Усть-Луга, Приморськ", - додав він.

За словами бригадного генерала, ще у 2022- 2023 році росіяни не могли собі уявити, що Україна матиме спроможності впливати на такі стратегічні об'єкти, що є показником постійного розвитку ЗСУ.

Водночас заступник керівника ОП закликав не ідеалізувати ситуацію та не недооцінювати ворога, оскільки Росія залишається жорстокою і агресивною і не демонструє жодного бажання припиняти бойові дії.

"Риторику ви теж бачите. З того, що ми бачимо на полі бою - вони не збираються зупинятися найближчим часом. І ви бачите їхню поведінку під час переговорів. Тому з їхньої сторони особливого бажання припиняти війну я не бачу", - зазначив Паліса.