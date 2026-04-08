Как война в Иране помогает России продолжать агрессию: что говорят в ОП

10:14 08.04.2026 Ср
В Офисе президента дали трезвый прогноз относительно войны
Как война в Иране помогает России продолжать агрессию: что говорят в ОП

Война в Иране и рост цен на нефть могут частично сыграть в пользу России, однако Украина пытается нивелировать эти факторы.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

По словам Палисы, ситуацию следует рассматривать с двух сторон. С одной стороны, Иран является союзником России, поэтому его ослабление является положительным фактором для Украины в краткосрочной перспективе.

"Теперь о другой стороне медали. Это смещение фокуса внимания и это не на пользу Украине. Смещение фокуса внимания приводит частично и к изменению потоков вооружения, и особенно дефицитных номенклатур", - сказал он.

Относительно роста цен на нефть, по словам Палисы, это может создать дополнительные возможности для России продолжать войну. В то же время Украина пытается этому противодействовать.

"Например, вы видите, как наши Силы обороны работают по крупнейшим узлам энергетической инфраструктуры россиян: Усть-Луга, Приморск", - добавил он.

По словам бригадного генерала, еще в 2022-2023 году россияне не могли себе представить, что Украина будет иметь возможности влиять на такие стратегические объекты, что является показателем постоянного развития ВСУ.

В то же время заместитель руководителя ОП призвал не идеализировать ситуацию и не недооценивать врага, поскольку Россия остается жестокой и агрессивной и не демонстрирует никакого желания прекращать боевые действия.

"Риторику вы тоже видите. Из того, что мы видим на поле боя - они не собираются останавливаться в ближайшее время. И вы видите их поведение во время переговоров. Поэтому с их стороны особого желания прекращать войну я не вижу", - отметил Палиса.

Последние атаки на нефтяные объекты РФ

Украина активно наносит удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и инфраструктуре России, чтобы лишить Москву финансирования войны.

Благодаря дальнобойным дронам, атаки охватывают нефтяные объекты, снижая экспорт нефти из РФ, которая является фундаментом российской экономики.

Так, в ночь на 7 апреля украинские защитники снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, который расположен на берегу Балтийского моря.

А после недавно удара по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ поврежден ряд элементов инфраструктуры, обеспечивающих перевалку и отгрузку нефти.

Уже в ночь на 8 апреля была атакована нефтебаза АО "Морской нефтяной терминал", расположенная во временно оккупированной Феодосии. Там вспыхнул масштабный пожар.

Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса
