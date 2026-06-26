Як вимкнення ретрансляторів в Білорусі вплине на атаки РФ: відповідь "Флеша"

Атаки "Шахедів" на Київ і захід України після вимкнення білоруських ретрансляторів продовжаться - але їхній характер суттєво зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова виданню Суспільне.

За словами Бескрестнова, без ретрансляторів росіяни більше не зможуть керувати "Шахедами" в режимі реального часу - атаки йтимуть лише по GPS-координатах.

Ключова втрата для РФ - розвідувальна функція. Завдяки мережам ретрансляторів окупанти не лише атакували, а й вели розвідку: шукали об'єкти інфраструктури, позиції ППО тощо. Відтепер цього не буде.

Також припиняться онлайн-атаки на рухомі цілі - зокрема локомотиви потягів і засоби ППО. Для цього потрібна mesh-мережа та радіоканал керування, яких без ретрансляторів немає.

Окремо радник розповів, що Росія втратить можливість шукати коридори між українськими перехоплювачами.

За його словами, для цього окупанти встановлюють на безпілотники камеру, що дивиться вгору - відсутність перехоплювачів слугує сигналом для прокладання коридору атаки.