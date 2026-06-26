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Как отключение ретрансляторов в Беларуси повлияет на атаки РФ: ответ "Флеша"

19:19 26.06.2026 Пт
2 мин
Какую возможность упустила Россия?
aimg Валерия Абабина
Как отключение ретрансляторов в Беларуси повлияет на атаки РФ: ответ "Флеша" Фото: Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов (facebook.com Serhii.Flash)
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Атаки "Шахедов" на Киев и запад Украины после отключения белорусских ретрансляторов продолжатся, но их характер существенно изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова изданию Общественное.

По словам Бескрестнова, без ретрансляторов россияне больше не смогут управлять "Шахедами" в режиме реального времени – атаки будут идти только по GPS-координатам.

Ключевая потеря для РФ – разведывательная функция. Благодаря сетям ретрансляторов оккупанты не только атаковали, но и вели разведку: искали объекты инфраструктуры, позиции ПВО и т.д. Теперь этого не будет.

Также прекратятся онлайн-атаки на движущиеся цели – в частности, локомотивы поездов и средства ПВО. Для этого нужна mesh-сеть и радиоканал управления, которых без ретрансляторов нет.

Отдельно советник рассказал, что Россия лишится возможности искать коридоры между украинскими перехватчиками.

По его словам, для этого оккупанты устанавливают на беспилотники смотрящую вверх камеру - отсутствие перехватчиков служит сигналом для прокладки коридора атаки.

Напомним, неделю назад Зеленскийпредупредил Беларусь и дал Лукашенко неделю на демонтаж четырех ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина.

Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали , что "Шахеды" трое суток не летят вдоль границы. 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу .

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