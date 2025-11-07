Як вимикатимуть світло у Києві 8 листопада: з'явилися графіки
У Києві завтра, 8 листопада, знову діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 4,5 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
За даними ДТЕК, завтра світло планують вимикати таким чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 14:30 до 18:30;
- 1.2 черга - світла не буде з 14:30 до 19:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 16:00 до 18:30;
- 2.2 черга - світло буде весь день;
- 3.1 черга - світла не буде з 8:00 до 11:30;
- 3.2 черга - світла не буде з 8:00 до 11:30;
- 4.1 черга - світла не буде з 18:00 до 21:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 18:00 до 21:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 11:00 до 15:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 11:00 до 15:00;
- 6.1 черга - світло буде весь день;
- 6.2 черга - світла не буде з 14:00 до 17:00.
Фото: графіки відключень світла в Києві 8 листопада (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України.
Спочатку російські окупанти зосередили свої удари по енергооб'єктах України, які розташовані в областях, які межують із Росією.
Пізніше росіяни розширили географію своїх ударів. Зокрема, вони пошкодили енергетичні об'єкти в Києві та Київській області.
Зокрема, в ніч на 7 листопада Росія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі у чотирьох областях. Найскладніша ситуація - у двох регіонах, де багато споживачів перебувають без світла ще з 6 листопада.
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.
Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 8 листопада, графіки відключень електроенергії будуть діяти в усіх регіонах.
Відключати побутових споживачів будуть з 08:00 до 21:00 - обсяг відключень складе від однієї до двох черг.
При цьому графіки обмеження потужності для промисловості планують застосувати з 07:00 до 22:00.