ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Як вимикатимуть світло у Києві 8 листопада: з'явилися графіки

Київ, П'ятниця 07 листопада 2025 20:08
UA EN RU
Як вимикатимуть світло у Києві 8 листопада: з'явилися графіки Фото: оприлюднено графіки відключень світла у Києві 8 листопада (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві завтра, 8 листопада, знову діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 4,5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За даними ДТЕК, завтра світло планують вимикати таким чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 14:30 до 18:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 14:30 до 19:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 16:00 до 18:30;
  • 2.2 черга - світло буде весь день;
  • 3.1 черга - світла не буде з 8:00 до 11:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 8:00 до 11:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 18:00 до 21:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 18:00 до 21:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 11:00 до 15:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 11:00 до 15:00;
  • 6.1 черга - світло буде весь день;
  • 6.2 черга - світла не буде з 14:00 до 17:00.

Фото: графіки відключень світла в Києві 8 листопада (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України.

Спочатку російські окупанти зосередили свої удари по енергооб'єктах України, які розташовані в областях, які межують із Росією.

Пізніше росіяни розширили географію своїх ударів. Зокрема, вони пошкодили енергетичні об'єкти в Києві та Київській області.

Зокрема, в ніч на 7 листопада Росія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі у чотирьох областях. Найскладніша ситуація - у двох регіонах, де багато споживачів перебувають без світла ще з 6 листопада.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 8 листопада, графіки відключень електроенергії будуть діяти в усіх регіонах.

Відключати побутових споживачів будуть з 08:00 до 21:00 - обсяг відключень складе від однієї до двох черг.

При цьому графіки обмеження потужності для промисловості планують застосувати з 07:00 до 22:00.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України