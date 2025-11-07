Як вимикатимуть світло у Києві 8 листопада: з'явилися графіки

У Києві завтра, 8 листопада, знову діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 4,5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України.

Спочатку російські окупанти зосередили свої удари по енергооб'єктах України, які розташовані в областях, які межують із Росією.

Пізніше росіяни розширили географію своїх ударів. Зокрема, вони пошкодили енергетичні об'єкти в Києві та Київській області.

Зокрема, в ніч на 7 листопада Росія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі у чотирьох областях. Найскладніша ситуація - у двох регіонах, де багато споживачів перебувають без світла ще з 6 листопада.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 8 листопада, графіки відключень електроенергії будуть діяти в усіх регіонах.

Відключати побутових споживачів будуть з 08:00 до 21:00 - обсяг відключень складе від однієї до двох черг.

При цьому графіки обмеження потужності для промисловості планують застосувати з 07:00 до 22:00.