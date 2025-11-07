ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Как будут выключать свет в Киеве 8 ноября: появились графики

Киев, Пятница 07 ноября 2025 20:08
UA EN RU
Как будут выключать свет в Киеве 8 ноября: появились графики Фото: обнародованы графики отключений света в Киеве 8 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве завтра, 8 ноября, снова будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до 4,5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По данным ДТЭК, завтра свет планируют выключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 14:30 до 18:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 14:30 до 19:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 16:00 до 18:30;
  • 2.2 очередь - свет будет весь день;
  • 3.1 очередь - света не будет с 8:00 до 11:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 8:00 до 11:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 18:00 до 21:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 18:00 до 21:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 11:00 до 15:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 11:00 до 15:00;
  • 6.1 очередь - свет будет весь день;
  • 6.2 очередь - света не будет с 14:00 до 17:00.

Фото: графики отключений света в Киеве 8 ноября (t.me/dtek_ua)

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины.

Сначала российские оккупанты сосредоточили свои удары по энергообъектам Украины, которые расположены в областях, граничащих с Россией.

Позже россияне расширили географию своих ударов. В частности, они повредили энергетические объекты в Киеве и Киевской области.

В частности, в ночь на 7 ноября Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре в четырех областях. Самая сложная ситуация - в двух регионах, где многие потребители находятся без света еще с 6 ноября.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 8 ноября, графики отключений электроэнергии будут действовать во всех регионах.

Отключать бытовых потребителей будут с 08:00 до 21:00 - объем отключений составит от одной до двух очередей.

При этом графики ограничения мощности для промышленности планируют применить с 07:00 до 22:00.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Отключения света
Новости
От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ
От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины