Світло вимикатимуть і 8 листопада: в "Укренерго" попередили про посилення обмежень
В Україні 8 листопада графіки відключень електроенергії будуть діяти в усіх регіонах країни з 08:00 до 21:00. Вимикати світло будуть в обсягу від однієї до двох черг. Графіки можуть змінюватися впродовж доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну енергетичну компанію "Укренерго".
В компанії зазначили, що причина запровадження обмежень - наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергетику України. Відключати побутових споживачів будуть з 08:00 до 21:00 - обсяг відключень складе від однієї до двох черг.
Паралельно з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" зазначили, що графіки не є остаточними та можуть змінюватися впродовж доби залежно від ситуації.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.
Відключення світла в Україні
Російські окупанти вже четверту осінь здійснюють теракти проти української енергетичної інфраструктури. Зазначається, що такими ударами росіяни хочуть вплинути на моральний стан мирного населення України та змусити погодиться на будь-які поступки для завершення війни.
Зокрема в ніч на 7 листопада Росія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі у чотирьох областях. Найскладніша ситуація - у двох регіонах, де багато споживачів перебувають без світла ще з 6 листопада.
