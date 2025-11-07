Світло вимикатимуть і 8 листопада: в "Укренерго" попередили про посилення обмежень

В Україні 8 листопада графіки відключень електроенергії будуть діяти в усіх регіонах країни з 08:00 до 21:00. Вимикати світло будуть в обсягу від однієї до двох черг. Графіки можуть змінюватися впродовж доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну енергетичну компанію " Укренерго ".

В компанії зазначили, що причина запровадження обмежень - наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергетику України. Відключати побутових споживачів будуть з 08:00 до 21:00 - обсяг відключень складе від однієї до двох черг.

Паралельно з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" зазначили, що графіки не є остаточними та можуть змінюватися впродовж доби залежно від ситуації.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.