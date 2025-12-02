Як вимикатимуть світло у Києві 3 грудня: з'явилися графіки
В середу, 3 грудня, в Києві продовжать діяти відключення світла за графіками. Вимикатимуть електроенергію киянам максимум на 3,5 години за раз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Протягом доби світло відключатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;
- 3.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 5.1 черга - світла не буде з 10:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 21:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 3 грудня (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, з вересня РФ регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. Міненерго повідомило, що у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.
Глава "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.
Крім того, окупанти намагаються залишити без світла Київ та область. Ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.