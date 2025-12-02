Как будут выключать свет в Киеве 3 декабря: появились графики
В среду, 3 декабря, в Киеве продолжат действовать отключения света по графикам. Выключать электроэнергию киевлянам будут максимум на 3,5 часа за раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В течение суток свет будут отключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 12:30 до 16:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 12:30 до 16:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 12:30 до 16:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:30;
- 3.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;
- 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;
- 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;
- 5.1 очередь - света не будет с 10:00 до 12:30 и с 19:30 до 23:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 21:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 23:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 23:00.
Фото: графики отключений света для Киева на 3 декабря (t.me/dtek_ua)
Отключение света в Украине
Напомним, с сентября РФ регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. Минэнерго сообщило, что в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.
Кроме того, оккупанты пытаются оставить без света Киев и область. Враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.