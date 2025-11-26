Як вимикатимуть світло у Києві 27 листопада: оприлюднено графіки
У четвер, 27 листопада, у Києві відключатимуть світло за графіками. Максимальна тривалість одного відключення сягатиме чотири години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Протягом доби світло киянам відключатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30 та з 10:00 до 14:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30 та з 10:00 до 14:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 10:00 до 14:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 23:30;
- 3.1 черга - світла не буде з 06:00 до 07:30 та з 13:30 до 17:30;
- 3.2 черга - світла не буде з 13:30 до 17:30;
- 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 07:30 та з 13:30 до 17:30;
- 4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 07:30 та з 13:30 до 17:30;
- 5.1 черга - світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 07:00 до 10:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 17:00 до 20:30;
- 6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 20:30.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 27 листопада (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, росіяни регулярно завдають ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Згідно з заявою Міненерго, всі великі теплові електростанції та гідроелектростанції країни було пошкоджено.
Через це рівень генерації в Україні не може покрити споживання електроенергії, тому енергетики змушені вводити графіки відключень.
Зазначимо, сьогодні, 28 листопада, після чергових ударів російських окупантів енергетики запровадили аварійні відключення у трьох областях - Харківській, Сумській та Полтавській.
Вони стали наслідком нічної атаки України - росіяни застосували майже сотню дронів і балістичні ракети "Іскандер". Українські захисники збили 72 безпілотники. При цьому було зафіксовано влучання ракет і 10 ударних дронів на 10 локаціях.