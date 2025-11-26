Как будут выключать свет в Киеве 27 ноября: обнародованы графики
В четверг, 27 ноября, в Киеве будут отключать свет по графикам. Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать четыре часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В течение суток свет киевлянам будут отключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30 и с 10:00 до 14:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30 и с 10:00 до 14:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 23:30;
- 3.1 очередь - света не будет с 06:00 до 07:30 и с 13:30 до 17:30;
- 3.2 очередь - света не будет с 13:30 до 17:30;
- 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 07:30 и с 13:30 до 17:30;
- 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 07:30 и с 13:30 до 17:30;
- 5.1 очередь - света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 07:00 до 10:30;
- 6.1 очередь - света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:00 до 20:30;
- 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 20:30.
Фото: графики отключений света для Киева на 27 ноября (t.me/dtek_ua)
Отключение света в Украине
Напомним, россияне регулярно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Согласно заявлению Минэнерго, все крупные тепловые электростанции и гидроэлектростанции страны были повреждены.
Из-за этого уровень генерации в Украине не может покрыть потребление электроэнергии, поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений.
Отметим, сегодня, 28 ноября, после очередных ударов российских оккупантов энергетики ввели аварийные отключения в трех областях - Харьковской, Сумской и Полтавской.
Они стали следствием ночной атаки Украины - россияне применили почти сотню дронов и баллистические ракеты "Искандер". Украинские защитники сбили 72 беспилотника. При этом было зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.