ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Как будут выключать свет в Киеве 27 ноября: обнародованы графики

Киев, Среда 26 ноября 2025 20:41
UA EN RU
Как будут выключать свет в Киеве 27 ноября: обнародованы графики Иллюстративное фото: в Киеве 27 ноября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 27 ноября, в Киеве будут отключать свет по графикам. Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать четыре часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В течение суток свет киевлянам будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30 и с 10:00 до 14:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30 и с 10:00 до 14:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 23:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 06:00 до 07:30 и с 13:30 до 17:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 13:30 до 17:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 07:30 и с 13:30 до 17:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 07:30 и с 13:30 до 17:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 07:00 до 10:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:00 до 20:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 20:30.

Фото: графики отключений света для Киева на 27 ноября (t.me/dtek_ua)

Отключение света в Украине

Напомним, россияне регулярно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Согласно заявлению Минэнерго, все крупные тепловые электростанции и гидроэлектростанции страны были повреждены.

Из-за этого уровень генерации в Украине не может покрыть потребление электроэнергии, поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений.

Отметим, сегодня, 28 ноября, после очередных ударов российских оккупантов энергетики ввели аварийные отключения в трех областях - Харьковской, Сумской и Полтавской.

Они стали следствием ночной атаки Украины - россияне применили почти сотню дронов и баллистические ракеты "Искандер". Украинские защитники сбили 72 беспилотника. При этом было зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Отключения света
Новости
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины