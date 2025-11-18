Як вимикатимуть світло у Києві 19 листопада: ДТЕК оприлюднив графіки

У середу, 19 листопада, у Києві діятимуть графіки відключень електроенергії. Електропостачання обмежуватимуть на період до 4 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Фото: графіки відключень світла для Києва на 19 листопада (t.me/dtek_ua)

Згідно з оприлюдненими графіками, завтра світло у столиці вимикатимуть таким чином:

Відключення світла 19 листопада

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попереджали, що у середу, 19 листопада, у більшості областей України для побутових споживачів діятимуть графіки відключень світла обсягом від 1 до 4 черг.

Крім того, 19 листопада енергетики введуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Зазначимо, в ніч на сьогодні, 18 листопада, окупанти атакували енергетичні об’єкти у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Донецькій областях. Внаслідок ворожих атак сталися знеструмлення споживачів у Дніпропетровській та Сумській областях.