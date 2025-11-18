Как будут выключать свет в Киеве 19 ноября: ДТЭК обнародовал графики
В среду, 19 ноября, в Киеве будут действовать графики отключений электроэнергии. Электроснабжение будут ограничивать на период до 4 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Согласно обнародованным графикам, завтра свет в столице будут выключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:30;
- 1.2 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:30;
- 2.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30 и с 13:00 до 17:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- 3.2 очередь - света не будет с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- 5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 21:30;
- 5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00.
Фото: графики отключений света для Киева на 19 ноября (t.me/dtek_ua)
Отключения света 19 ноября
Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупреждали, что в среду, 19 ноября, в большинстве областей Украины для бытовых потребителей будут действовать графики отключений света объемом от 1 до 4 очередей.
Кроме того, 19 ноября энергетики введут графики ограничения мощности для промышленности.
Отметим, в ночь на сегодня, 18 ноября, оккупанты атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областях. Вследствие вражеских атак произошли обесточивания потребителей в Днепропетровской и Сумской областях.