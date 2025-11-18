Как будут выключать свет в Киеве 19 ноября: ДТЭК обнародовал графики

В среду, 19 ноября, в Киеве будут действовать графики отключений электроэнергии. Электроснабжение будут ограничивать на период до 4 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Фото: графики отключений света для Киева на 19 ноября (t.me/dtek_ua)

Согласно обнародованным графикам, завтра свет в столице будут выключать следующим образом:

Отключения света 19 ноября

Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупреждали, что в среду, 19 ноября, в большинстве областей Украины для бытовых потребителей будут действовать графики отключений света объемом от 1 до 4 очередей.

Кроме того, 19 ноября энергетики введут графики ограничения мощности для промышленности.

Отметим, в ночь на сегодня, 18 ноября, оккупанты атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областях. Вследствие вражеских атак произошли обесточивания потребителей в Днепропетровской и Сумской областях.