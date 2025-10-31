Як вимикатимуть світло 1 листопада в Києві: з'явилися графіки

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало українців про те, що завтра, 1 листопада, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом 0,5 черги.

Графіки планують застосовувати з 08:00 до 10:00 і з 15:00 до 22:00.

При цьому ситуація може змінитися протягом дня.

Варто зауважити, що сьогодні, 31 жовтня, по всій Україні діють графіки відключень світла обсягом від 0,5 черги до 3 черг.

Обмеження електропостачання в Україні тривають після того, як у ніч на 30 жовтня російські окупанти завдали по Україні масованого удару із застосуванням великої кількості безпілотників, а також ракет.

Росіяни намагалися атакувати енергооб'єкти в західній частині України. Внаслідок атаки в низці населених пунктів Львівської та Івано-Франківської областей почалися перебої зі світлом.

Більш детально про наслідки нової російської атаки на Україну - в матеріалі РБК-Україна.