Як вимикатимуть світло 1 листопада в Києві: з'явилися графіки

Ілюстративне фото: у Києві 1 листопада діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 1 листопада, побутовим споживачам вимикатимуть світло за графіками. Обмеження будуть менш жорсткими, ніж 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За даними компанії, 1 листопада діятимуть такі графіки:

  • 1.1 черга - зі світлом увесь день;
  • 1.2 черга - зі світлом увесь день;
  • 2.1 черга - світло відключатимуть із 15:00 до 18:30;
  • 2.2 черга - зі світлом весь день;
  • 3.1 черга - зі світлом весь день;
  • 3.2 черга - світло відключатимуть із 18:00 до 22:00;
  • 4.1 черга - світло відключатимуть з 08:00 до 10:00;
  • 4.2 черга - зі світлом весь день;
  • 5.1 черга - зі світлом весь день;
  • 5.2 черга - зі світлом весь день;
  • 6.1 черга - зі світлом весь день;
  • 6.2 черга - зі світлом весь день.

 

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало українців про те, що завтра, 1 листопада, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом 0,5 черги.

Графіки планують застосовувати з 08:00 до 10:00 і з 15:00 до 22:00.

При цьому ситуація може змінитися протягом дня.

Варто зауважити, що сьогодні, 31 жовтня, по всій Україні діють графіки відключень світла обсягом від 0,5 черги до 3 черг.

Обмеження електропостачання в Україні тривають після того, як у ніч на 30 жовтня російські окупанти завдали по Україні масованого удару із застосуванням великої кількості безпілотників, а також ракет.

Росіяни намагалися атакувати енергооб'єкти в західній частині України. Внаслідок атаки в низці населених пунктів Львівської та Івано-Франківської областей почалися перебої зі світлом.

Більш детально про наслідки нової російської атаки на Україну - в матеріалі РБК-Україна.

