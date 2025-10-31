Графіки будуть м'якшими: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 1 листопада

В Україні завтра, 1 листопада, планують відключати світло за графіками. Але обмеження будуть менш жорсткими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

"Завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання", - зазначили в "Укренерго".

За даними компанії, з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом 0,5 черги.

Також з 08:00 до 10:00 і з 15:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

В "Укренерго" звернули увагу, що такі заходи змушені вживати через російські удари ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України.

При цьому обсяги та час застосування графіків відключень світла можуть змінювати протягом дня.