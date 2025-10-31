Графіки будуть м'якшими: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 1 листопада
В Україні завтра, 1 листопада, планують відключати світло за графіками. Але обмеження будуть менш жорсткими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
"Завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання", - зазначили в "Укренерго".
За даними компанії, з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом 0,5 черги.
Також з 08:00 до 10:00 і з 15:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.
В "Укренерго" звернули увагу, що такі заходи змушені вживати через російські удари ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України.
При цьому обсяги та час застосування графіків відключень світла можуть змінювати протягом дня.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, Росія з початку жовтня провела три масовані удари по Україні. Головною метою росіян стали об'єкти енергетичної інфраструктури.
Останній масований удар стався в ніч на 30 жовтня. Росіяни, зокрема, атакували енергетичні об'єкти в Ладижині, Добротворі та Бурштині.
На цьому тлі в західній частині України почалися перебої зі світлом.
Для обстрілу росіяни використовували сотні ударних дронів, а також балістичні та крилаті ракети.
Всі деталі про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.
Варто зауважити, що Україна дає відсіч росіянам. Зокрема, сьогодні, 31 жовтня, Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що завдали удару ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська".
Військові звернули увагу, що за рахунок цих об'єктів забезпечується електропостачання російської військової промисловості.