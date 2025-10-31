Как будут выключать свет 1 ноября в Киеве: появились графики

Отключения света в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" предупреждало украинцев о том, что завтра, 1 ноября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений света объемом 0,5 очереди.

Графики планируют применять с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00.

При этом ситуация может поменяться в течение дня.

Стоит заметить, что сегодня, 31 октября, по всей Украине действуют графики отключений света объемом от 0,5 очереди до 3 очередей.

Ограничения электроснабжения в Украине продолжаются после того, как в ночь на 30 октября российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар с применением большого количества беспилотников, а также ракет.

Россияне пытались атаковать энергообъекты в западной части Украины. В результате атаки в ряде населенных пунктов Львовской и Ивано-Франковской областей начались перебои со светом.

