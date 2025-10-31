Як вимикатимуть світло 1 листопада в Києві: з'явилися графіки
У Києві завтра, 1 листопада, побутовим споживачам вимикатимуть світло за графіками. Обмеження будуть менш жорсткими, ніж 31 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
За даними компанії, 1 листопада діятимуть такі графіки:
- 1.1 черга - зі світлом увесь день;
- 1.2 черга - зі світлом увесь день;
- 2.1 черга - світло відключатимуть із 15:00 до 18:30;
- 2.2 черга - зі світлом весь день;
- 3.1 черга - зі світлом весь день;
- 3.2 черга - світло відключатимуть із 18:00 до 22:00;
- 4.1 черга - світло відключатимуть з 08:00 до 10:00;
- 4.2 черга - зі світлом весь день;
- 5.1 черга - зі світлом весь день;
- 5.2 черга - зі світлом весь день;
- 6.1 черга - зі світлом весь день;
- 6.2 черга - зі світлом весь день.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало українців про те, що завтра, 1 листопада, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом 0,5 черги.
Графіки планують застосовувати з 08:00 до 10:00 і з 15:00 до 22:00.
При цьому ситуація може змінитися протягом дня.
Варто зауважити, що сьогодні, 31 жовтня, по всій Україні діють графіки відключень світла обсягом від 0,5 черги до 3 черг.
Обмеження електропостачання в Україні тривають після того, як у ніч на 30 жовтня російські окупанти завдали по Україні масованого удару із застосуванням великої кількості безпілотників, а також ракет.
Росіяни намагалися атакувати енергооб'єкти в західній частині України. Внаслідок атаки в низці населених пунктів Львівської та Івано-Франківської областей почалися перебої зі світлом.
Більш детально про наслідки нової російської атаки на Україну - в матеріалі РБК-Україна.