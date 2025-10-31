ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Як вимикатимуть світло 1 листопада в Києві: з'явилися графіки

Київ, П'ятниця 31 жовтня 2025 21:24
UA EN RU
Як вимикатимуть світло 1 листопада в Києві: з'явилися графіки Ілюстративне фото: у Києві 1 листопада діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 1 листопада, побутовим споживачам вимикатимуть світло за графіками. Обмеження будуть менш жорсткими, ніж 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За даними компанії, 1 листопада діятимуть такі графіки:

  • 1.1 черга - зі світлом увесь день;
  • 1.2 черга - зі світлом увесь день;
  • 2.1 черга - світло відключатимуть із 15:00 до 18:30;
  • 2.2 черга - зі світлом весь день;
  • 3.1 черга - зі світлом весь день;
  • 3.2 черга - світло відключатимуть із 18:00 до 22:00;
  • 4.1 черга - світло відключатимуть з 08:00 до 10:00;
  • 4.2 черга - зі світлом весь день;
  • 5.1 черга - зі світлом весь день;
  • 5.2 черга - зі світлом весь день;
  • 6.1 черга - зі світлом весь день;
  • 6.2 черга - зі світлом весь день.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало українців про те, що завтра, 1 листопада, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом 0,5 черги.

Графіки планують застосовувати з 08:00 до 10:00 і з 15:00 до 22:00.

При цьому ситуація може змінитися протягом дня.

Варто зауважити, що сьогодні, 31 жовтня, по всій Україні діють графіки відключень світла обсягом від 0,5 черги до 3 черг.

Обмеження електропостачання в Україні тривають після того, як у ніч на 30 жовтня російські окупанти завдали по Україні масованого удару із застосуванням великої кількості безпілотників, а також ракет.

Росіяни намагалися атакувати енергооб'єкти в західній частині України. Внаслідок атаки в низці населених пунктів Львівської та Івано-Франківської областей почалися перебої зі світлом.

Більш детально про наслідки нової російської атаки на Україну - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
Новини
Трамп спростував підготовку до ударів по Венесуелі
Трамп спростував підготовку до ударів по Венесуелі
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні