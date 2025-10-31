ua en ru
Как будут выключать свет 1 ноября в Киеве: появились графики

Киев, Пятница 31 октября 2025 21:24
Как будут выключать свет 1 ноября в Киеве: появились графики Иллюстративное фото: в Киеве 1 ноября будут действовать графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 1 ноября, бытовым потребителям будут выключать свет по графикам. Ограничения будут менее жесткими, чем 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным компании, 1 ноября будут действовать следующие графики:

  • 1.1 очередь - со светом весь день;
  • 1.2 очередь - со светом весь день;
  • 2.1 очередь - свет будут отключать с 15:00 до 18:30;
  • 2.2 очередь - со светом весь день;
  • 3.1 очередь - со светом весь день;
  • 3.2 очередь - свет будут отключать с 18:00 до 22:00;
  • 4.1 очередь - свет будут отключать с 08:00 до 10:00;
  • 4.2 очередь - со светом весь день;
  • 5.1 очередь - со светом весь день;
  • 5.2 очередь - со светом весь день;
  • 6.1 очередь - со светом весь день;
  • 6.2 очередь - со светом весь день.

Отключения света в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" предупреждало украинцев о том, что завтра, 1 ноября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений света объемом 0,5 очереди.

Графики планируют применять с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00.

При этом ситуация может поменяться в течение дня.

Стоит заметить, что сегодня, 31 октября, по всей Украине действуют графики отключений света объемом от 0,5 очереди до 3 очередей.

Ограничения электроснабжения в Украине продолжаются после того, как в ночь на 30 октября российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар с применением большого количества беспилотников, а также ракет.

Россияне пытались атаковать энергообъекты в западной части Украины. В результате атаки в ряде населенных пунктов Львовской и Ивано-Франковской областей начались перебои со светом.

Более детально о последствиях новой российской атаки на Украину - в материале РБК-Украина.

