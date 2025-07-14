Як виглядають наймодніші шорти на літо 2025: тренд, який легко повторити

Літо 2025 диктує новий модний тренд - цього року на перший план вийшли піжамні шорти з мереживом знизу. Вони поєднують у собі легкість, жіночність і невимушений шик, які так цінують модниці.
РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, з чим носити такі шорти.
Якщо ви намагаєтеся стежити за всіма тенденціями, влітку 2025 у вашому гардеробі мають бути піжамні шорти з мереживом знизу.
"Якщо ви не хочете купувати ці шорти, шукати їх, шити, просто берете їх зі свого нічного комплекту, в якому ви спите. Ось такі шовкові, обов'язково з мереживом", - підкреслила блогерка.
Які шорти в моді влітку 2025 (фото: pinterest.com)
Тканина
Натуральна, дихаюча - сатин, віскоза, тонкий бавовняний муслін або шовк. Це те, що робить їх ідеальними для спекотних днів.
Крій
Вільний, трохи розкльошений, як у класичних піжам або шортів для сну.
Мереживо
Це головний акцент! Зазвичай воно прикрашає нижній край шортів, надаючи образу делікатності та романтичного настрою.
Колір
У моді як класичні бежеві та білі відтінки, так і пастель (лаванда, м'ята, персик), а також стильний чорний для вечірніх луків.
Піжамні шорти - тренд 2025 (фото: pinterest.com)
Фешн-блогерка підкреслила, що якщо це образ на кожен день, їх можна поєднувати з футболкою - однотонною або з яким-небудь написом. Або ж - із майкою. Також доповнити образ можна в'єтнамками або сандалями.
Щоб створити вечірній образ, одягаємо такі шорти з майкою, взуттям на високих підборах, а також із жакетом. Доповнюємо лук сережками та макіяжем.
Трендові шорти 2025 (фото: pinterest.com)
Попри піжамну естетику, ці шорти вже вийшли далеко за межі домашнього гардероба.
У 2025 році їх можна комбінувати з:
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