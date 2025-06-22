Як виглядати на мільйон влітку 2025: стильні образи для ідеальної відпустки
Літній гардероб 2025 - це поєднання легкості, природних тканин і зручних силуетів. У центрі уваги - лляні костюми, шовкові спідниці, базові майки та аксесуари, які легко комбінуються.
РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, які образи точно виділять вас із сірого натовпу у відпустці.
"Якщо ви хочете виглядати на мільйон, щоб усі звернули на вас увагу, це відео для вас. Я розповім вам приклади найстильніших, найактуальніших образів, які дуже легко складати. Речі для них, можливо, вже є у вашому гардеробі", - зазначила вона.
Базова майка
Для першого образу вам знадобиться звичайна чорна майка, але вільна, з низькою широкою проймою.
Доповнюємо її широкими, довгими штанами - бажано з льону. Як взуття можна взяти в'єтнамки, сандалі або будь-яке інше зручне взуття. Завершуємо лук солом'яним капелюшком або капелюшком з рафії, окулярами, кліпсами та пляжною сумкою.
Шовкова спідниця в довжині максі
Ще один варіант для відпустки - зі спідницею максі з шовку або атласу.
"Усе, ви замінили штани на спідницю, і образ має такий самий крутий вигляд", - підкреслила стилістка.
Довга сукня
Наступний варіант - із сукнею в довжині максі.
"Залишаємо капелюх, окуляри, кліпси, взуття та сумку, і весь одяг замінимо на сукню максі. Вона може бути трикотажною, шовковою, але також досить вільною", - підкреслила блогерка.
Шовкова хустка
Якщо сукня однотонна, не забуваємо, що обов'язково із собою потрібно взяти кілька шовкових хусточок, які можна пов'язати на голову, а також на талію. Це додасть образу певної родзинки.
Шовковий костюм
Також стилістка рекомендує взяти у відпустку костюм - це може бути варіант із шовку або ж із льону.
"Шовковий костюм завжди вас виручить, його можна носити комплектом. Також шовкові штани можна надіти з тією ж базовою майкою або з футболкою, а також доповнити хусткою на голову. Образ виходить стильний і мінімалістичний", - зазначила вона.
Також окремо можна носити лляні або шовкові штани. Їх доповнюємо кроп-топом, сандалями або в'єтнамками - і лук на вечірній променад біля моря готовий.
Аксесуари
Стилістка зазначила, що можна купити недорогу біжутерію, але образ заграє іншими барвами.
"Підіть просто в який-небудь H&M, Zara, купіть золоті браслети, золоті масивні сережки, каблучки та прикрашайте себе, тому що деталі мають значення", - підкреслила вона.
Лляний костюм
Також на відпочинок найкраще взяти однотонний костюм із льону.
"Мій мастхев - це обов'язково взяти із собою лляний, бажано білий костюм. Він може бути зі штанами, він може бути з шортами, а краще і те й те. І це варіант, знову ж таки, просто піти на вечірку, одягнути верх від купальника, лляні штани, капелюх чи хустинку на голову, окуляри й все. Образ готовий", - зазначила блогерка.
Замість однотонного можна обрати костюм у смужку і комбінувати його верх або низ із базовими топами, майками та футболками.
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