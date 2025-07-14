Как выглядят самые модные шорты на лето 2025: тренд, который легко повторить

Лето 2025 диктует новый модный тренд - в этом году на первый план вышли пижамные шорты с кружевом снизу. Они сочетают в себе легкость, женственность и непринужденный шик, которые так ценят модницы.
РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, с чем носить такие шорты.
Если вы стараетесь следить за всеми тенденциями, летом 2025 в вашем гардеробе должны быть пижамные шорты с кружевом снизу.
"Если вы не хотите покупать эти шорты, искать их, шить, просто берете их из своего ночного комплекта, в котором вы спите. Вот такие шелковые, обязательно с кружевом", - подчеркнула блогерша.
Какие шорты в моде летом 2025 (фото: pinterest.com)
Ткань
Натуральная, дышащая - сатин, вискоза, тонкий хлопковый муслин или шелк. Это то, что делает их идеальными для жарких дней.
Крой
Свободный, немного расклешенный, как у классических пижам или шорт для сна.
Кружево
Это главный акцент! Обычно оно украшает нижний край шорт, придавая образу деликатности и романтического настроения.
Цвет
В моде как классические бежевые и белые оттенки, так и пастель (лаванда, мята, персик), а также стильный черный для вечерних луков.
Пижамные шорты - тренд 2025 (фото: pinterest.com)
Фешн-блогерша подчеркнула, что если это образ на каждый день, их можно сочетать с футболкой - однотонной или с какой-нибудь надписью. Или же - с майкой. Также дополнить образ можно вьетнамками или сандалиями.
Чтобы создать вечерний образ, надеваем такие шорты с майкой, обувью на высоких каблуках, а также с жакетом. Дополняем лук серьгами и макияжем.
Трендовые шорты 2025 (фото: pinterest.com)
Несмотря на пижамную эстетику, эти шорты уже вышли далеко за пределы домашнего гардероба.
В 2025 году их можно комбинировать с:
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