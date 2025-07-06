Невдалий фасон шортів псує фігуру? Стилістка пояснила, як вибрати ідеальні

У літньому сезоні 2025 року шорти знову в тренді - комфортні, стильні й універсальні. Але чому деякі з них постійно підстрибують, збираються в паху або підкреслюють все, що хотілося б сховати?

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки Олени Шевченко розповідає про найпоширеніші помилки під час вибору шортів.

"Чому більшість шортів хочеться просто викинути? Тому що вони скочуються, підстрибують, збираються в паху, підкреслюють животик і стегна там, де взагалі не потрібно", - зазначила Шевченко.

Шорти скочуються і "підстрибують" під час ходьби, особливо якщо довжина - до середини стегна

Рішення: вибирайте шорти на долоню вище за коліно з максимально щільного деніму, фасон - трапеція. Вони мають бути повністю вільні в зоні стегон, щоб не збиралися складками в паху, - чітко сидіти на талії та розширюватися від талії вниз. Можна придивитися моделі з підкладкою - працює відмінно.

Шорти підкреслюють животик у типів фігури "пісочний годинник з животиком", прямокутників і яблук.

Рішення: ідеально - середня посадка і прямий крій трохи вище зони коліна. Носіть з футболкою, яка закінчується нижче найнижчої точки животика - це прибирає акцент і формує красиву лінію.

Шорти підкреслюють об'ємні стегна, ламають пропорції

Рішення: підберіть моделі без підворотів, з делікатним або необробленим краєм, досить вільні, довжина - долоня вище коліна. Посадка - виключно висока, і обов'язково показуйте талію, це збалансує фігуру.

У світлих шортах просвічується білизна

Рішення: тут усе просто - під світлі шорти тільки бежева білизна. Ідеально - безшовна. Всі інші варіанти будуть просвічуватися, навіть якщо здається, що ні.

Вічна плутанина з довжиною

Рішення: запам'ятайте - оптимальна довжина шортів для будь-якої фігури і зросту - долоня вище коліна. Підставляєте руку - від мізинця до великого пальця, і ось це і є ідеальна точка закінчення шортів.