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Ідеальний костюм на літо: дружина Решетніка блиснула трендовим "луком" на відпочинку (фото)

Неділя 13 липня 2025 10:15
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Ідеальний костюм на літо: дружина Решетніка блиснула трендовим "луком" на відпочинку (фото) Ідеальний літній образ від Христини Решетнік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Христина Решетнік, дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка, потішила шанувальників новим стильним образом, який можна назвати зразком сучасного "розкішного мінімалізму".

РБК-Україна з посиланням на Instagram дружини Решетніка показує стильний образ на літо: такі костюм та самка - справжній must-have сезону.

Який костюм обрала Христина Решетнік

Вона насолоджувалася прогулянкою в бежевому комплекті з широких лляних штанах на зав’язках і легкої сорочки в тон. Такий костюм - ідеальний варіант для літа, адже забезпечує комфорт у спеку, не прилягає до тіла, і завдяки прямому крою візуально подовжує силует.

Під сорочку Христина додала бікіні в модному шоколадному відтінку, яке злегка проглядає крізь розстебнуті ґудзики. Так вона додала образу легкості та курортного настрою.

Ідеальний костюм на літо: дружина Решетніка блиснула трендовим &quot;луком&quot; на відпочинку (фото)Ідеальний костюм на літо (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Яку сумку обрала Христина Решетнік

Додатковим стильним акцентом у її вбранні стала плетена кошикова сумка від бренду Loewe - Large Palm Leaf Calfskin Basket Bag, яку можна знайти в інтернет-магазинах за 550 євро.

Це один із найвпізнаваніших літніх аксесуарів сезону. Ручки з натуральної шкіри, велика фірмова нашивка з тисненням логотипа та форма, що нагадує класичний базарний кошик.

Ідеальний костюм на літо: дружина Решетніка блиснула трендовим &quot;луком&quot; на відпочинку (фото)Модна сумка на літо (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Такий аксесуар ідеально вписується в естетику розслабленої елегантності. Він має невимушений та універсальний вигляд, поєднує у собі якість, стиль та актуальність.

Завершив образ білий капелюх із чорною стрічкою. У парі з коричневими слайдерами та педикюром він зробив аутфіт збалансованим і вивіреним до дрібниць.

Ідеальний костюм на літо: дружина Решетніка блиснула трендовим &quot;луком&quot; на відпочинку (фото)Решетнік показала модний капелюх (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Секрет успіху образу Христини Решетнік

  • Натуральні тканини. Це основа літнього гардероба.
  • Спокійна палітра. Створює стриманий образ і дозволяє легко поєднувати речі між собою.
  • Плетена сумка. Пасує до будь-якого курортного образу, містка та стильна.
  • Багатошаровість, яка дозволяє легко адаптувати "лук" до зміни погоди чи планів протягом дня.

В образі Христини все продумано до дрібниць, що дозволяє їй насолоджуватися відпочинком з дітьми та почуватися стильно й комфортно.

Образ на літо від Христини Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

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