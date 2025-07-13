Ідеальний костюм на літо: дружина Решетніка блиснула трендовим "луком" на відпочинку (фото)
Христина Решетнік, дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка, потішила шанувальників новим стильним образом, який можна назвати зразком сучасного "розкішного мінімалізму".
РБК-Україна з посиланням на Instagram дружини Решетніка показує стильний образ на літо: такі костюм та самка - справжній must-have сезону.
Який костюм обрала Христина Решетнік
Вона насолоджувалася прогулянкою в бежевому комплекті з широких лляних штанах на зав’язках і легкої сорочки в тон. Такий костюм - ідеальний варіант для літа, адже забезпечує комфорт у спеку, не прилягає до тіла, і завдяки прямому крою візуально подовжує силует.
Під сорочку Христина додала бікіні в модному шоколадному відтінку, яке злегка проглядає крізь розстебнуті ґудзики. Так вона додала образу легкості та курортного настрою.
Ідеальний костюм на літо (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Яку сумку обрала Христина Решетнік
Додатковим стильним акцентом у її вбранні стала плетена кошикова сумка від бренду Loewe - Large Palm Leaf Calfskin Basket Bag, яку можна знайти в інтернет-магазинах за 550 євро.
Це один із найвпізнаваніших літніх аксесуарів сезону. Ручки з натуральної шкіри, велика фірмова нашивка з тисненням логотипа та форма, що нагадує класичний базарний кошик.
Модна сумка на літо (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Такий аксесуар ідеально вписується в естетику розслабленої елегантності. Він має невимушений та універсальний вигляд, поєднує у собі якість, стиль та актуальність.
Завершив образ білий капелюх із чорною стрічкою. У парі з коричневими слайдерами та педикюром він зробив аутфіт збалансованим і вивіреним до дрібниць.
Решетнік показала модний капелюх (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Секрет успіху образу Христини Решетнік
- Натуральні тканини. Це основа літнього гардероба.
- Спокійна палітра. Створює стриманий образ і дозволяє легко поєднувати речі між собою.
- Плетена сумка. Пасує до будь-якого курортного образу, містка та стильна.
- Багатошаровість, яка дозволяє легко адаптувати "лук" до зміни погоди чи планів протягом дня.
В образі Христини все продумано до дрібниць, що дозволяє їй насолоджуватися відпочинком з дітьми та почуватися стильно й комфортно.
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